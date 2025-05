Il Casone popolare, dal degrado alla rinascita. Recupero quasi ultimato per i 29 alloggi Erp

Il ‘Casone’ di San Biagio, complesso popolare tra via Puglia e via Di Nudo, ha un nuovo volto. Stanno procedendo a passo spedito - grazie ad un investimento Pnc di due milioni e 97mila euro - investimento i lavori di rifunzionalizzazione e efficientamento energetico dei 29 alloggi Erp, un’operazione servita a ristrutturare completamente l’edificio che versa da anni in pessime condizioni. Si è tenuto ieri il sopralluogo del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci insieme al membro della seconda commissione consiliare permanente Alessandra Orlanza, al consigliere comunale FdI, Stefano Barsantini e ai dirigenti Apes, per fare il punto sui lavori. "Undici alloggi del ‘Casone’ sono stati ultimati e di questi 6 sono già stati assegnati. Altri 9 alloggi sono al 90% della loro realizzazione. Dunque, in totale, 20 appartamenti saranno pronti ad essere consegnati entro il mese di giugno. Mentre, per la finalizzazione dei lavori negli altri 9 alloggi sarà necessario attendere fino a febbraio 2026", hanno spiegato i dirigenti Apes. "Conosco questo stabile da oltre vent’anni – ha dichiarato il consigliere regionale FdI Diego Petrucci – ho fatto numerose battaglie per chi ci abitava e tornarci oggi per vedere con i miei occhi l’avanzamento dei lavori, è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita politica. Qui si sta restituendo dignità a decine di famiglie. Il complesso, tra i più degradati in città, è oggi al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione promosso dall’amministrazione Conti, che restituirà alla comunità circa 30 nuovi alloggi popolari moderni, funzionali e accessibili".

Petrucci ha sottolineato il valore dell’intervento portato avanti a Pisa: "Gli appartamenti che stanno sorgendo sono ampi, ben rifiniti e dotati di tutti i servizi. Un esempio concreto di edilizia popolare moderna, decorosa e che mette al centro la persona. Complimenti all’amministrazione Conti e ad Apes per la visione e la capacità di realizzare un’opera che la Sinistra considerava impossibile. Per anni ci siamo sentiti dire che andava abbattuto e che non c’era altra possibilità. Oggi dimostriamo il contrario: quando c’è volontà politica e quando governa Fratelli d’Italia, anche ciò che sembrava irrisolvibile può tornare a nuova vita. Il modello Pisa è la prova che la buona politica esiste, funziona e va replicata in tutta la Toscana". E non è finita qui: "Prossimamente – ha concluso Petrucci – verrà finanziato il rifacimento del tetto dell’edificio e l’installazione di un ascensore per permettere agli inquilini di raggiungere i piani superiori dell’edificio".

Ilaria Vallerini