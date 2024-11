Qualità dell’abitare. Sotto i ferri 245 alloggi e il percorso turistico

"Siamo particolarmente orgogliosi dei progetti Pinqua per la qualità dell’abitare che stanno procedendo spediti a Porta a Lucca e Pisanova con la ristrutturazione complessivamente di 245 alloggi". Parola di Michele Conti che parla dei progetti di rigenerazione urbana dei due quartieri come il fiore all’occhiello dei progetti pisani finanziati dal Pnrr. Il Comune ha ottenuto un finanziamento governativo di 35,8 milioni di euro per le due grandi proposte progettuali che riguardano la zona di via Rindi e via Piave, con il percorso turistico fino all’area monumentale di piazza Manin, e l’area di Pisanova-Cisanello con interventi agli alloggi popolari Erp e il nuovo parco urbano. Al finanziamento governativo l’amministrazione ha aggiunto altri 3,5 milioni di euro per una spesa complessiva di 39,3 milioni di euro. Di questi, 22,7 sono destinati a Porta a Lucca per riqualificare alloggi ed edifici popolari tra via Rindi e via Piave, ma anche la riqualificazione del percorso turistico da via Pietrasantina a piazza Manin. Al termine (entro il 31 marzo 2026) delle ristrutturazioni, i 24 alloggi "volano" saranno disponibili per nuove assegnazioni e si aggiungeranno al patrimonio degli appartamenti rinnovati, per un totale di 137 alloggi. Gli interventi a Cisanello valgono invece 16,6 milioni di euro (fine lavori fine marzo 2026) per realizzare piste ciclabili, nuova illuminazione pubblica, fognature, marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati nelle vie Frascani, Pungilupo e di Padule, ma il nuovo parco di via Pungilupo (4,6 milioni). Una grande area verde attrezzata di oltre 11mila metri quadrati con 1500 nuovi alberi, aree ludiche accessibili e inclusive connesse da percorsi ciclopedonali e una vasca di espansione idraulica dimensionata. Sarà inoltre recuperato il fabbricato di via Garibaldi (un milione di euro) della ex chiesa di San Marco in Calcesana che sarà destinato a fini sociali e culturali. Gli interventi sul patrimonio Erp interesseranno complessivamente 108 alloggi (6,67 milioni) per l’efficientamento energetico ( in 80 abitazioni), manutenzione straordinaria su 8 alloggi e di un fabbricato in via Toscana composto da altri 8 appartamenti. Due edifici saranno infine demoliti in via di Padule (12 appartamenti) e via di Nudo (2 alloggi) per costruirne uno nuovo in Via Frascani, composto da 12 appartamenti di grandi dimensioni.