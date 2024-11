"Qualcuno fa sparire i gatti della nostra colonia felina"

Gatti in pericolo in località Campo dei lupi a Vicopisano. A lanciare l’allarme, la responsabile della colonia felina presente nell’area, Maria Antonella Rossi, all’indomani della sparizione di un gatto, il terzo in un mese. "Siamo spaventati - spiega Rossi -, non sappiamo come proteggere questi mici". L’area è nota come zona di caccia al cinghiale, motivo per cui, secondo la responsabile, la sparizione degli animali sarebbe legata alla rimozione di due cartelli che segnalavano la presenza della colonia. "Qui vive una colonia felina protetta. Tenere i cani al guinzaglio": recitavano i cartelli. Un avviso che "probabilmente non è mai stato ben accetto". "Il primo cartello - racconta Rossi - è stato rubato il 22 ottobre tra le 20 e le 23, e la notte del 27 è sparito il primo gatto. Il 9 novembre, giorno di battuta di caccia, ne è sparito un altro". Mercoledì sera la sparizione di un altro micio, dopo la rimozione del secondo cartello, già segnalata al Comune di Vicopisano e ai carabinieri forestali. Una serie di eventi che, a detta della responsabile, "sembrano un atto intimidatorio nei confronti della colonia e di chi se ne occupa". "Per questo - continua - chiediamo che siano installate prima possibile telecamere per monitorare la zona e garantire la sicurezza dei gatti e di chi abita nelle vicinanze". A destare allarme è stata anche l’analogia dei fatti delle ultime settimane con episodi avvenuti nel 2012, in seguito ai quali Rossi fece denuncia. "Negli ultimi anni non era più successo nulla - conclude -, ma ora sono molto preoccupata: pare una vendetta nei confronti di chi ha richiesto i cartelli in una zona di caccia. Non sappiamo che fine hanno fatto i gatti scomparsi e se ne spariranno ancora nei prossimi giorni".

S.T.