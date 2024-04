Pusher colto sul fatto mentre vende cocaina

Nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nei luoghi frequentati da giovani e studenti all’uscita dalle scuole, gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Pisa hanno arrestato un pusher alla Stazione di Pisa San Rossore. Il giovane era stato visto aspettare vari altri ragazzi nel parcheggio limitrofo. Il modo circospetto, le circostanze e l’andirivieni continuo lasciavano ipotizzare che fosse in corso una fiorente attività di spaccio. Perquisito, il giovane aveva 14 dosi di cocaina, con involucri di vari colori e dimensioni, oltre al denaro - una cospicua somma – in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. Già noto per precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza. L’arresto è stato convalidato e per il giovane è scattato il divieto di dimora nella provincia di Pisa.