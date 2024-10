Puliamo il mondo e la Valgraziosa. Raccolta una tonnellata di rifiuti

Quasi una tonnellata di rifiuti raccolti in una mattinata, senza contare ferro e legno, questo il risultato in cifre raggiunto domenica scorsa a Calci per Puliamo il Mondo. Un risultato reso possibile dalla partecipazione di tante persone, grandi e piccini, su iniziativa dell’amministrazione comunale e della Compagnia di Calci, in collaborazione con Legambiente Pisa e altre associazioni, che hanno arricchito il pomeriggio con numerose attività dedicate all’ambiente e al benessere.

"È stata una bellissima domenica di partecipazione attiva - ha sottolineato l’assessora all’ambiente, Valentina Marras – e il vero risultato sta nelle tante persone coinvolte, in particolare bambine e bambini. Rimboccandoci le maniche, abbiamo dedicato parte del nostro tempo alla cura del territorio e, soprattutto, abbiamo visto all’opera una comunità viva, di cui dobbiamo andare orgogliosi".

"Ringrazio l’assessora Marras che ha messo in piedi davvero un bel programma ed ha saputo coinvolgere tanti volontari delle associazioni - il commento del sindaco, Massimiliano Ghimenti -. Un grande grazie va poi proprio a chi ha collaborato, tanto nella campagna di pulizia quanto nei laboratori per i bimbi. Ed è proprio il lavoro coi più giovani che riteniamo essenziale per guardare ad un futuro con sempre meno inciviltà e sempre più rispetto per l’ambiente".