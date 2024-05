Provoca incidente, era ubriaco al volante. Scatta la denuncia all’autorità giudiziaria

Sempre ieri, i carabinieri di Volterra hanno denunciato un conducente che, reduce da un incidente in scooter in cui ha tamponato un altro ciclomotore ed è andato poi a collidere contro un’auto parcheggiata sul ciglio della strada, a un controllo etilico è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 2 g/l, ovvero oltre quattro volte il limite consentito. I militari lo hanno scoperto nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza - svolti lungo le vie di comunicazione del territorio di competenza. Sono intervenuti, in un comune del comprensorio, sul luogo di un incidente in cui rimanevano coinvolti due ciclomotori e un’auto. E’ scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza, con la successiva revoca della patente di guida.