Prova parcheggi e navetta "Percorso bocciato"

"Storie di ordinaria disorganizzazione". Così Gerardo Anastasio sindacalista dell’Anaao e medico definisce la situazione dei parcheggi a Cisanello che sono diventati a pagamento da agosto sia per i dipendenti che per gli utenti. "Non solo ci costano circa 100 euro al mese ma non funziona il servizio di navetta dalle fermate più lontane": continua Anastasio che si sfoga sui social scrivendo: "Agosto, caldo torrido ed opinione pubblica distratta: il momento ideale per annunciare che - in barba alle promesse - altri parcheggi dell’ospedale di Pisa saranno messi a pagamento, non solo per gli utenti e questa è già una cosa grave, ma anche per i dipendenti". Anastasio decide di provare il servizio di navetta ma " ci sono 33 gradi alle 9.29 - fermata "Nazionale" - ora di arrivo prevista sul display: nessuna. Aspetto 10 minuti sotto il sole, aggiornamenti: nessuno. Vado via a piedi, e comincio "bene" la mia giornata di lavoro". Ed ecco che il sindacalista ritorna su un problema annoso e scrive: "Cosa ci vorrebbe a far andare questi display dei quali da anni denunciamo inascoltati il malfunzionamento? Un minimo di buon senso, un pizzico di organizzazione, il rispetto per gli utenti e per chi ogni giorno manda avanti l’ospedale, a dispetto di tutto e di tutti, perché - una volta - credeva che questo lavoro fosse il più bello del mondo". E poi c’è il problema della sosta selvaggia. "Certo che è un problema – spiegano dall’Anaao – nessuno vuol pagare e quindi è caccia ai marciapiedi, alle stradine laterali, insomma il caos regna sovrano. Iniziare la giornata lavorativa in questo modo non è tollerabile". Il problema dei parcheggi a pagamento è stato segnalato anche dal sindacato degli infermieri Nursind e Daniele Carbocci denunciò l’alto livello di stress che la situazione parcheggi crea negli infermieri. E sempre il sindacato dei camici bianchi, ci mette al corrente di un altro disservizio. "Uno dei parcheggi più vicini al nosocomio sarebbe dotato di un impianto fotovoltaico. Usare il condizionale è d’obbligo perché quell’impianto non funziona. Non sappiamo se abbia mai funzionato. Questo è un peccato perché sappiamo tutti del cambiamento climatico in corso e tutti dovremmo fare la nostra parte": concludono dall’Anaao.

Carlo Venturini