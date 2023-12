"Promuovi la tua musica". Arriva a Pisa sul palco del Teatro Nuovo con oltre 30 artisti

Pisa, 15 dicembre 2023 - Partirà da Pisa il prossimo 16 dicembre il tour “Promuovi La Tua Musica”, il format a favore della musica indipendente ideato e prodotto dalla cantautrice Fanya Di Croce. TALENTI - Un palcoscenico per talenti emergenti della musica che, nei suoi numerosi passaggi per l'Italia che si succedono ogni anno, ha già permesso ad oltre 3000 artisti di esibirsi dal vivo davanti ad una giuria di esperti del settore discografico-musicale. Sul palco del Teatro Nuovo si esibiranno sabato 16 Dicembre oltre 30 giovani talenti provenienti da diverse città d’Italia. Una giornata interamente dedicata alla musica dove non mancherà l’occasione per ricordare le donne vittime di violenza. DI CROCE - Queste le parole della cantautrice Fanya Di Croce: “La musica è un veicolo molto importante, trasporta messaggi, per questo credo che sia fondamentale in Italia riflettere sui testi musicali che incitano alla violenza”. Credo che la musica possa dare una risposta di impegno e di grande valore sui temi che oggi affliggono la nostra società”. Fanya Di Croce è impegnata con la musica da diversi anni sul tema del femminicidio. La sua voce è stata anche protagonista dell’iniziativa “ Respect me” organizzata dal Viminale presso il museo Maxxi di Roma , nell'ambito del semestre di presidenza dell'UE italiana LE TAPPE - Le prossime tappe di Promuovi La Tua Musica: 20 Gennaio a Genova, Teatro Stradanuova. Il 18 Febbraio a Milano, Massive Arts, quindi il 18 maggio a Chianciano Terme, al Palamontepaschi e infine il 29 giugno a Palermo, al Teatro Jolly. M.B.