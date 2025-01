Promozione:. Pisa a Madrid

"Gli operatori turistici concordano su un incremento atteso dei flussi turistici del 15% rispetto al 2024. Il Giubileo sarà un motore fondamentale di questa crescita, attirando gruppi organizzati, famiglie e viaggiatori individuali interessati a scoprire i nostri territori". Lo ha detto Michele Antonelli, imprenditore del settore turistico con la sua Top 5 viaggi e consigliere di ConfParco Confcommercio, in questi giorni a Madrid alla Fiera internazionale del turismo che, ha aggiunto l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, "rappresenta uno fra gli eventi più significativi per la promozione turistica e un’importante opportunità per la città perché, grazie anche alle nostre imprese, possiamo presentare il materiale promozionale della nostra destinazione di recente realizzazione".