Promossa con riserva. Commercianti felici ma con qualche dubbio

La nuova ruota panoramica che arriverà in piazza Vittorio Emanuele è stata accolta con grande entusiasmo da alcuni e con scetticismo da altri. La libreria Fogola, situata da poco sulla piazza, si dice insoddisfatta e amareggiata. Non condivide la posizione della nuova attrazione, lamentando la sua eccessiva vicinanza alle abitazioni e la visuale ridotta della città che comporterebbe l’attrazione. “Non sapevamo che ci sarebbe stata fino a oggi (ieri ndr), non c’è comunicazione per quanto riguarda le iniziative prese. É troppo vicina ai palazzi circostanti” dicono Irene Annunzi e Simona Genovesi. “Le abbiamo sempre viste in luoghi più spaziosi, non è la posizione idonea, potrebbe essere una bella cosa, ma non qui.” Al contrario i dipendenti dei ristoranti adiacenti ne sono contenti, e vedono questa nuova attrazione come una possibilità per attirare clienti e turisti. Carolina Kfuori, del Bistrot n.7 non la vede come una novità negativa: “Penso che la ruota panoramica sia un’idea migliore della pista di pattinaggio, bisogna aspettare per avere un opinione più precisa, ma probabilmente attirerà clientela e questo per noi è positivo.”

Lo stesso pensiero è condiviso anche dagli altri due locali situati nella piazza. Al bar Kinzika, Vincenzo Pesante si dice contento. “Non sapevo niente fino a stamattina (ieri ndr). E’ una grande attrazione e quindi potrebbe far aumentare il numero di clienti, non è una cattiva idea e non ci da alcun disturbo”. Alla Bottega del Parco il pensiero è lo stesso. “Abbiamo aperto solo a Novembre” dice Juliana Baquero, “quindi ogni novità che potrebbe far incrementare il numero dei clienti è ben accetta.” Il nuovo progetto è stato prevalentemente accolto con positività e soddisfazione e per i prossimi due mesi, tempo in cui la ruota sarà collocata sulla piazza, si prevede un gran numero di persone che proveranno l’attrazione che manca in città dal 2022.

Maddalena Nerini