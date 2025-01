Promemoria Nell’area Menasci la stele per le vittime dell’Olocausto

Una stele dove prima c’era una via intitolata al rettore che decretò l’espulsione di studenti e docenti ebrei dall’ateneo pisano. L’ha voluta il Comune di Pisa nel luogo dove lo scorso anno fu cambiata la toponomastica e che oggi, in occasione delle celebrazioni per il Giorno della memoria, ha scoperto una scultura, intitolata appunto ‘Promemoria’, dedicata alle vittime della shoah realizzata dall’artista Andrea D’Aurizio. È stato il sindaco Michele Conti a ricordare le tappe di questo percorso di memoria avviato dalla Giunta, a seguito di una petizione popolare per la rimozione della via intitolata a Giovanni D’Achiardi, ora via ‘Giusti tra le Nazioni’. "Oggi - ha detto Conti - un blocco di pietra in marmo di Carrara, con scolpiti un libro aperto e una serie di figure in altorilievo che si librano nell’aria intende inviare un messaggio che, nella sua interpretazione più pessimistica, vuole ricordare a tutti che il dominio della dittatura iniziò proprio dalla occupazione dei luoghi di cultura, le Università producendo in seguito la scomparsa in Europa di milioni di ebrei. Non è solo questione di toponomastica cittadina né solo nominalistica: questo monumento deve fare da monito perché la storia non riprenda mai più certi tracciati. Senza memoria collettiva condivisa non possiamo affrontare il futuro e quel libro aperto voluto da D’Aurizio ci indica che occorre sviluppare la conoscenza e quelle figure che fluttuano nell’aria ci dicono che il loro sacrificio non è stato invano e una strada per guadagnare la libertà rispetto a ogni forma di dittatura".

La cerimonia, che si è tenuta nell’area verde Raffaello Menasci con l’inaugurazione della stele e l’esecuzione di brani musicali da parte del coro dell’Istituto Comprensivo "Leonardo Fibonacci", è stata la prima di un articolato programma di eventi organizzati dal Comune di Pisa, con la collaborazione di prefettura, Provincia e Comunità ebraica di Pisa. Prima dello svelamento della stele commemorativa, a cui hanno partecipato le principali autorità civili e militari, si sono tenuti i saluti istituzionali, coordinati dall’assessore alla scuola, Riccardo Buscemi, del sindaco Michele Conti, del prefetto, Maria Luisa D’Alessandro, del presidente della Provincia, Massimiliano Angori, del presidente della comunità ebraica, Andrea Gottfried, del presidente dell’Anpi di Pisa, Bruno Possenti e del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Andrea Sinonetti.