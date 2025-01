"Progettare la città". Premiato il Russoli

Nell’ambito del percorso didattico “Progettare la città” la classe quarta D, dell’indirizzo architettura e ambiente del liceo Russoli, ha partecipato alla XXIII edizione del concorso del ministero dell’istruzione e del merito “I giovani ricordano la Shoah” aggiudicandosi una menzione speciale della giuria per l’opera denominata “Parco della rimembranza”. Una delegazione di otto fra alunni ed alunne e della classe e due docenti pertanto parteciperà al viaggio premio organizzato dal Ministero di 3 giorni a Cracovia e Auschwitz.

La classe si recherà a Roma per la giornata di premiazione del concorso che si svolge sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica. Pertanto sabato prossimo, 18 gennaio dalle ore 11.30 nell’aula magna della sede di Pisa in via San Frediano, 13, la dirigente scolastica Gaetana Zobel introdurrà e presenterà con le docenti Antonella Baldini e Noemi Milanese i lavori in concorso e l’illustrazione del percorso didattico svolto. interverranno anche il professor massimo salani, dell’istituto superiore di scienze religiose della toscana, l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, il provveditore Andrea Simonetti, l’assessore alla scuola del comune di Pisa Riccardo Buscemi, l’architetto Simona Arenga, del consiglio di disciplina, parte attiva nel progetto scuole dell’ordine architetti di Pisa e l’architetto Chiara Prosperini per il consiglio dell’ordine.