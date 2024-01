Professione legno edizione3. Formazione gratuita al via

Coltivare le proprie abilità manuali fino a trasformarle in un mestiere: aperte le iscrizioni per la nuova edizione del corso gratuito professionalizzante “Professione Legno Ed.3” – Operatore del Legno dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni. "La falegnameria è uno dei settori in cui le imprese sono alla continua ricerca di lavoratori - spiega la presidente del Centro di Formazione Professionale Aforisma Grazia Ambrosino - con questa proposta offriamo un tipo di educazione inclusiva, personalizzata e specializzata". Il percorso, che permette di assolvere agli adempimenti della scuola dell’obbligo, è organizzato dal Centro di Formazione Professionale Aforisma Impresa Sociale in partenariato con Consorzio Copernico Scarl, è finanziato dalla Regione Toscana con le risorse dell’Attività 4.f.4 - “Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP” - Priorità 4 - “Occupazione giovanile” del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it). Fino al 10 febbraio le iscrizioni potranno avvenire sulla piattaforma ‘Unica’ del Ministero, e direttamente ad Aforisma entro il 13 settembre. Per informazioni: www.aforismatoscana.net