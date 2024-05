Primo week end di maggio, ecco gli eventi

Dal centro storico alla campagna, la provincia pisana è interessata da molti eventi che contano sul bel tempo (che non dovrebbe mancare) del fine settimana. Festa di Primavera in Piazza Garibaldi a Pisa il 4 e 5 maggio, con orario dalle 10 alle 19. Un evento che vedrà la presenza di aziende con prodotti tipici, stand di piante e fiori, e un mercatino di hobbistica e libero ingegno, animazione per bambini. Spostandoci nell’entroterra troviamo il Cammino d’Etruria, il nuovo percorso per gli amanti del trekking che inizia dal Tumulo del Principe Etrusco di via San Jacopo e termina a Chiusi, passando attraverso Volterra, per una lunghezza complessiva di oltre 410 chilometri. Il prossimo 4 e 5 maggio, chi vorrà potrà cimentarsi in due tappe di questo cammino, promosso dal Cai di Pisa in collaborazione con l'Associazione Culturale Cascianese e l'associazione Odeporica di Crespina. Percorso da Lorenzana a Lajatico, per circa 45 chilometri, tra colline, campi in fiore e borghi antichi. Granduchi, poeti, santi e miracoli, paesi scomparsi: andiamo alla scoperta del mediceo Fosso del Mulino, percorrendone le sponde verdeggianti da Ripafratta a Rigoli, tra storie, leggende, personaggi e luoghi suggestivi raccontati dai volontari della Pro Loco di Ripafratta. Ritrovo e partenza di fronte alla chiesa di Ripafratta alle ore 10:00; rientro previsto entro le ore 13:00. Il percorso è interamente in piano, circa 6,5 km in tutto. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata. La partecipazione è a offerta libera e la prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento posti. Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Sabato 4 maggio alle ore 16.00 partirà il tour 'Alla scoperta dei murales di Pisa: street art e dogfriendly tour', il punto d'incontro è davanti al murales "Tuttomondo" di Keith Haring (Piazza Vittorio Emanuele II).