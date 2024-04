Primo Maggio per il Pianeta

Domani, mercoledì 1° maggio, si svolgerà al Museo di Storia Naturale una visita guidata dal titolo “Acqua, Terra, Biodiversità: viaggio nelle sale del Museo”.

La visita comincerà con la collezione geologica e proseguirà lungo un percorso che approfondisce l’importanza dell’acqua, per terminare con un approfondimento sulla ricca diversità delle forme assunte dalla vita sul nostro pianeta: il tutto in un’ottica orientata alla promozione della sostenibilità.

Per la partecipazione all’attività è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi contattando Marcella Parisi al numero 320 3833252 (anche whatsapp).

L’attività si svolgerà in tre turni, ciascuno della durata di un’ora e mezzo, con inizio rispettivamente alle ore 10.30, 15 e 17 nella biglietteria del Museo. (Costo della partecipazione è di € 5,00 a persona + biglietto di ingresso come da tariffario).

L’evento si inserisce nel programma di attività del Museo di Storia Naturale rivolte a famiglie e dedicate alle tematiche dell’Agenda 2030, il piano di azione globale per un futuro sostenibile adottato dalle Nazioni Unite nel 2015, composto da 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) mirati ad affrontare localmente le sfide globali. La Vita sott’acqua e sulla Terra, la Lotta al cambiamento climatico, il Consumo responsabile, le Comunità sostenibili e gli altri obiettivi dell’Agenda sono il filo conduttore della proposta del Museo.

Intanto sempre al Museo della Certosa di Calci prosegue fino a mercoledì 17 luglio la mostra fotografica e interattiva dal titolo “Un sonno bestia. Il sonno nel mondo animale”.

Il progetto divulgativo, ideato e realizzato da Ecozoica – una società che si occupa di comunicazione ambientale – contiene immagini di un nutrito gruppo di fotografi e fotografe di natura, testi divulgativi basati sulle più aggiornate ricerche scientifiche, video interviste rilasciate da ricercatori e ricercatrici, un estratto del documentario “Octopus: Making Contact” edito da PBS e una grafica basata sulla tecnica del visual thinking.

L’esposizione, presentata in anteprima assoluta al prestigioso Festival della Scienza di Genova 2023, è interamente in doppia lingua, italiano ed inglese. Alla fine del percorso è possibile anche mettere alla prova le proprie conoscenze sulle specie in esposizione grazie a un gioco interattivo.