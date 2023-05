Primo colpo con l’acido Nuova tecnica per ladri

di Saverio Bargagna

PISA

Una potentissima sostanza corrosiva dalla formula non del tutto conosciuta. Non lascia dubbi, invece, l’effetto originato dalla miscela chimica: si tratta di un composto in grado di disintegrare, in pochi minuti, pistoni e molle di qualsiasi porta, anche quelle blindate. Secondo gli esperti si tratterebbe di una soluzione a base di acido nitrico – altamente corrosiva – la cui prerogativa è quella di interagire con gli altri metalli dissolvendo i microcomponenti meccanici dei cilindri delle serrature. Ha un odore piuttosto forte, è piuttosto veloce ed è del tutto invisibile.

Questa nuova tipologia di ‘arma’ per ladri pare che provenga dal Nord Europa e sia stata particolarmente utilizzata in Germania nei mesi scorsi. Il problema è che, qualche settimana fa, qualche goccia di questo potente acido è stato versato anche in una serratura di Pisa, per l’esattezza in un appartamento di via Flamini che poi è stato svaligiato. I ladri, approfittando del fatto che non vi fosse nessuno in casa, hanno aspettato che l’acido facesse il proprio corso quindi – con un semplice utensile – hanno fatto irruzione all’interno della casa liberi di razziare. Quindi, secondo quanto si apprende dalla polizia, si sarebbero chiusi la porta alle spalle evitando così di suscitare ulteriori sospetti e agire indisturbati. Le forze dell’ordine, per altro, confermano che si tratta del primo furto in zona con questa nuova e inquietante tecnica illecita. In Italia diversi casi sono stati riscontrati a Roma, ma anche Pesaro.

La zona di via Flamini, per altro, è stata oggetto anche di altri furti nelle ultime settimane tanto che diversi condomini – nelle scorse ore – si sono riuniti per cercare di individuare contromisure. Contro l’acido nelle serrature, spiegano gli esperti, ad oggi l’unica tecnica di difesa proponibile è quella tesa a precludere l’accesso al rotore della serratura. Si può quindi pensare ad un "defender" che occluda l’accesso al rotore, salvo liberarlo con particolari accorgiment come dispositivi magnetici. L’altra soluzione – ma certamente ben più costosa – è quella di utilizzare serrature in oro: l’acido utilizzato dai ladri, infatti, non riesce a sciogliere questo metallo.