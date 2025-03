Primavera sulle Mura: per vivere la storia a tema Capodanno Pisano

Pisa, 17 marzo 2025 – L'aria di primavera si fa sentire sulle Mura, pronte per l'inizio della stagione turistica di Pisa che tradizionalmente parte dal 25 marzo, giorno del Capodanno Pisano. In questo periodo il monumento è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17.30, mentre a partire dal cambio dell'ora, domenica 30 marzo, apertura fino alle 20.

Tanti gli appuntamenti speciali in programma in questo inizio di stagione, con un'attenzione particolare alle rievocazioni storiche. Si parte sabato 22 marzo con 'Le Mura tra passato e futuro': la Compagnia di Calci insieme a Guide in Pisa organizzano sul camminamento in quota una visita guidata dedicata al Capodanno Pisano 2026. Partenza alle 15 dall'antico porto delle Gondole e arrivo in piazza dei Miracoli, sarà un viaggio attraverso i monumenti che raccontano la storia della città, a partire dall'epoca etrusca e romana passando per i fasti della Repubblica Marinara e fino ai giorni nostri. Si parlerà del computo del tempo in stile pisano, dell'orologio solare della Cattedrale del recupero di una tradizione unica. Biglietto a 10 euro comprensivo dell'accesso alle Mura, prenotazione solo via WhatsApp al numero 3386761609.

Al Bastione del Parlascio ultimi giorni per ammirare la mostra la mostra “Casabona, Dyckman e la Flora di Creta”, l'esposizione in collaborazione con l’Orto e Museo Botanico che racconta il Cinquecento pisano attraverso le avventure a Creta del botanico fiammingo Joseph Goedenhuyze e del soldato tedesco Georg Dyckman. A seguire, da martedì 25 marzo, 'Lanfranco Cionna, una vita nel colore. Tra paesi ideali e figure di donne', mostra delle opere dell'artista marchigiano che da anni vive a Marti, inaugurazione alle 16.30. Scrive il critico d'arte e curatore della mostra Ilario Luperini: "La stesura uniforme dei colori quasi del tutto privi di sfumature, giustapposti, contribuisce a quell’atmosfera di imponderabile, geometrica assolutezza; ogni opera è atto della mente, isolata al di sopra del contingente. In uno spazio assoluto proiettato fuori dal tempo si svolgono attimi carichi di significati etici, di precise e profonde convinzioni di fronte a questioni essenziali del vivere nell’odierna civiltà o inciviltà". Esposizioni comprese nel prezzo del biglietto di ingresso alle Mura.

Venerdì 28 marzo e 4 aprile le Mura di Pisa diventano lo scenario unico per le ‘Night Experience’: tour cinematografici notturni con coinvolgenti contenuti audio e video che permetteranno di rivivere la storia di Pisa dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla Pisa industriale di fine ‘800 ai giorni nostri. Le cine-guide condurranno i partecipanti sul camminamento in quota proiettando video sulle facciate e sulle Mura. In collaborazione con Acquario della Memoria, partenza alle 21 presso la Torre Piezometrica Porta Pacis, arrivo alle 22.30 circa in Piazza dei Miracoli Biglietto intero a 10 euro, prenotazione consigliata, maggiori informazioni sul sito www.muradipisa.it.

Domenica 30 marzo alle 16 al Bastione del Parlascio 'Gli stemmi medievali di Pisa', laboratorio creativo per famiglie. Colori, forme, simboli e significati: uno stemma medievale racchiude in un oggetto la storia di una famiglia, il suo potere e comunica al mondo i suoi interessi. I giovani partecipanti potranno analizzare la simbologia araldica e creare il proprio stemma personalizzato. Al termine dell'esperienza bambini e accompagnatori potranno continuare la visita in quota fino a raggiungere piazza dei Miracoli. L'iniziativa è una delle offerte didattiche delle Mura di Pisa pensate per i piccoli e per le scuole di ogni ordine e grado, maggiori informazioni sul sitowww.muradipisa.it. Per bambini da 7 a 11 anni costo 5 euro, con adulto accompagnatore costo 3 euro, 10 posti disponibili, prenotazione consigliata.