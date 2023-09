Primavera del Pisa. La partita del cuore

Evento a scopo benefico per la Primavera del Pisa Sporting Club, impegnata nell’ambito degli eventi e delle manifestazioni legate al XXI Raduno Nazionale Marinai d’Italia in programma nel corso di questa settimana nella nostra città. Spazio quindi anche per il calcio in una rassegna ricca di eventi diversi tra loro. Oggi, alle 16 infatti, allo stadio "Giuliano Taccola" di Uliveto Terme andrà in scena la "Partita del Cuore" che metterà di fronte, in una sorta di triangolare molto speciale, la rappresentativa della Marina Militare Italiana, Marina Nord e la squadra Primavera del Pisa Sporting Club.

Una sfida con un importante scopo benefico. Il ricavato raccolto sarà infatti interamente devoluto alla Croce Rossa di Uliveto Terme, alla Croce Rossa di San Giovanni alla Vena e alla Misericordia di Vicopisano.

M.B.