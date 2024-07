Prima nazionale del nuovo spettacolo di Guascone Teatro a Vicopisano il 3 agosto

Vicopisano (Pisa), 31 luglio 2024- Continuano i grandi appuntamenti con il teatro dell'estate nel Comune di Vicopisano.

Il 3 agosto, alle 21:30, nell'Antico Frantoio Toscano Del Rio Grifone, sotto le stelle, andrà in scena la prima nazionale dello spettacolo "Opzioni di un clown" di Guascone Teatro, per la rassegna Utopia Del Buongusto, di e con Andrea Kaemmerle.

Il Clown non si fa, Clown si è! Il Clown non va in vacanza, impossibile mettere a riposo questa attrazione verso lo sberleffo e la burla. “Opzioni di un Clown” è la nuova produzione di Guascone Teatro, un’antologia emotiva che, partendo dal capolavoro mondiale di Heinrich Boll, “Opinioni di un Clown”, attraverso i 35 anni di carriera comica di Andrea Kaemmerle, arriva a rispolverare aneddoti e cavalli di battaglia riemersi da reperti di notti fumose ed evaporati in una nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte.

La nuovissima produzione di Guascone Teatro è uno spettacolo che lega tanti linguaggi e riporta sul palco amici e colleghi strepitosi, uno spettacolo da non perdere.

Costo del biglietto d'ingresso: 8 euro. Info e prenotazioni: 328.0625881 e 320.3667354. Possibilità di cena in loco (prezzo fisso 22 euro) a cura del catering Zanobini e con l'olio extravergine IGP della Strada dell'Olio Monti Pisani, gli altri prodotti del Frantoio e con vista mozzafiato sulla Rocca fortificata dal Brunelleschi e sul borgo di Vicopisano.