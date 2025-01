Presentato il percorso della tappa pisana del Giro d’Italia

Pisa, 17 gennaio 2025 – "Vogliamo che la cronometro di Pisa, 10/a tappa del Giro d'Italia, sia la tappa regina della corsa insieme a quella d'avvio in Albania e a quella conclusiva a Roma". Lo ha detto l'assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, illustrando la tappa pisana della corsa rosa che si svolgerà il prossimo 20 maggio. "Abbiamo investito 300 mila euro - ha aggiunto il sindaco Michele Conti - per riportare in città il Giro d'Italia dopo 45 anni e sarà una vetrina importantissima anche per rilanciare il turismo".

E' in fase di costituzione, intanto, il comitato organizzatore e il calendario degli eventi che dal 29 gennaio precederanno la giornata del 20 maggio. "Il Giro infatti - ha aggiunto Conti - non è solo un grande evento sportivo, ma anche l’espressione più autentica della tradizione italiana e una vetrina importante per la città e per tutto il territorio. Abbiamo investito, consapevolmente, per riportare a Pisa la corsa rosa, sicuri del fatto che sarà un attrattore dal punto di vista sportivo e turistico. Si tratta del primo passo di una strategia più complessiva che dà il via della seconda mission della Pisamo non solo come braccio operativo sul tema mobilità ma anche gestione grandi eventi".

Il presidente dell'Opera primaziale pisana, Andrea Maestrelli, ha osservato che "il passaggio del Giro d’Italia da piazza dei Miracoli è motivo di grande orgoglio per noi perché la nostra piazza, fortemente voluta dai pisani, diventa contenitore di una grande iniziativa di rilievo nazionale e deve continuare a rappresentare il punto di catalizzazione degli eventi cittadini". Il 29 gennaio, a 100 giorni dal Giro, la Torre dalle 19 sarà illuminata di rosa: saranno presenti i campioni Paolo Bettini e Fabiana Luperini. In piazza a partire dalle 16.30 anche 100 atleti di spinning provenienti da tutta Italia che precederanno la cerimonia ufficiale di accensione della Torre.

Infine, Scarpa ha sottolineato che "la cronometro, con l’arrivo scaglionato dei corridori, offre maggiori spazi per le pause televisive nella trasmissione in mondovisione, durante le quali inseriremo contenuti dedicati alla valorizzazione del territorio e gli sponsor avranno un ruolo centrale per mettere in luce il tessuto imprenditoriale e industriale della città".

I corridori entreranno a Pisa da nord (la partenza è prevista da Lucca): viale condotti, via Calcesana, via Volpi-Largo Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta, primo attraversamento dell’Arno al Ponte della Fortezza, quindi Lungarno Galilei e secondo attraversamento dell’Arno al Ponte di Mezzo. Da lì i corridori attraverseranno Lungarno Pacinotti, quindi via Santa Maria per arrivare in piazza del Duomo. Per accogliere nel migliore dei modi il Giro d’Italia, il Comune intende anche celebrare i 100 anni dal primo passaggio, avvenuto nel 1925 e tutte le volte che i corridori della corsa più amata sono passati in città. Per questo nei prossimi giorni verrà lanciato il contest fotografico rivolto a quanti conservano nei loro archivi o album fotografici immagini e ricordi di un passaggio a Pisa del Giro. Chiunque potrà partecipare inviando i propri scatti. Le fotografie raccolte contribuiranno così a comporre il racconto per immagini di “100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia”. Una commissione di esperti selezionerà le immagini migliori che saranno esposte in una mostra dedicata. Le foto andranno inviate, in risoluzione idonea, a [email protected].