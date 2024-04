Torna il premio "Il Guerriero Pisano", lo storico riconoscimento, giunto alla 22a edizione, dedicato ai pisani di nascita o di adozione, ma anche ad enti che operano sul territorio, distintisi in vari settori. Quest’anno l’evento si fa in tre, con altrettante sezioni. La prima, dedicata a individuare persone e associazioni che si sono distinte in attività di interesse generale, la seconda dedicata a persone e associazioni che si sono distinte per la loro opera in ambito culturale e la terza dedicata a persone e associazioni che si sono distinte nella promozione delle tradizioni storiche e degli eventi legati a Pisa e al suo territorio. La cerimonia di premiazione si svolgerà domani alle 17, nel palazzo dei Dodici di piazza dei Cavalieri. "Per l’occasione - commenta Alessandro Cesarotti, presidente del premio - sarà distribuito anche un libretto speciale, con la storia dell’impresa delle Baleari a cura del compianto professore Marco Tangheroni in una ristampa in ricordo di Gianfranco Borghini, vicepresidente dell’associazione".

Tra le personalità premiate Filippo Bedini, assessore alle tradizioni storiche di Pisa, Giuseppe Rossi, ingegnere e politico, presidente di 50 Canale, quindi Valter Tamburini, presidente della camera di commercio della Toscana Nord-Ovest. Tra le associazioni distintisi in ambito culturale spicca la Nicola Ciardelli Onlus, impegnata su due fronti, quello culturale e quello sanitario, ma anche l’associazione Il Fortino, di promozione sociale e culturale di Marina di Pisa, quindi la redazione di Seconda Cronaca, la rivista bimestrale diretta da Simone Rossi.

Proseguendo, tra coloro che si sono distinti in promozione di tradizioni storiche ed eventi, sarà premiata la compagnia Balestrieri di Pisa presieduta da Letizia Lenzi, ma sarà premiato anche Lorenzo Bani, presidente dell’Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, anche figura storica del Gioco del Ponte, infine Fabio Daddi e Carmela Manganiello Daddi di Telegranducato che, per 22 anni, hanno seguito la manifestazione del Premio Le Baleari "Il Guerriero Pisano". L’istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, che ospiterà la premiazione dell’evento, premierà a sua scelta con uno speciale "Guerriero Pisano", in virtù del suo lavoro di autore del libro "Cosimo I de’ Medici" il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Protagonista e artefice di questo evento - spiega Cesarotti - è il guerriero pisano che con il suo coraggio, superò ostacoli e difficoltà per quel tempo quasi disumani".

Michele Bufalino