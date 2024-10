Premio "Il Delfino": tutti i vincitori: "E a primavera la sfida tra giovani"

Si è conclusa la fase finale della XII edizione del premio letterario "Il Delfino" organizzato come ogni anno dalla Pro Loco Litorale Pisano, un premio che ha ormai raggiunto un livello nazionale come dimostrano gli autori e gli editori che hanno partecipato e che provenivano da ogni parte d’Italia. Duro lavoro per la giuria che era presieduta da Patrizia Paoletti Tangheroni ed era composta da Laura Argelati, Salvatore Duca, Alessandro Nundini, Alessandro Scarpellini, Roberto Sonnini, Elena Tangheroni, Fabrizio Tangheroni, Alessia Trovato, Francesca Zucchelli. Sei le sezioni in gara che hanno dato i seguenti risultati: A1 (narrativa a tema libero): 1) Mara Depini, 2° Donato Montesano, 3° ex aequo Lorenzo Oggero e Raffaela De Mauro; A2 (romanzi o raccolte di racconti con scenario il mare): 1° Eva Margi, 2° Bianca Gabrielli, 3° Lucia Latrese; B (saggistica) 1° Silvia Panichi/Cristina Cagianelli, 2° ex aequo Giuseppe Donateo e Mauro Sterpios; C1 (poesia) 1° Simona Chiesi, 2° Vincenzo Grazzini Dente, 3° Luigi Nicolini; C2 (poesia inedita) Tiziana Monari, 2° ex aequo Luigi Mattioli e Roberto Pinarello; D (narrativa a tema libero riservata ai soci dell’associazione “50&più” della Toscana): 1° Antonio Farnesi, 2° ex aequo Daniele Guelfi e Maria Dettori (a premiare il presidente dell’associazione Franco Benedetti). Ha ben condotto la cerimonia di premiazione Silvia Trigiani. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Pro Loco Litorale Pisano, Luigi Zucchelli che ha dato appuntamento al concorso "Il Delfino giovani" della prossima primavera. Zucchelli ha anche ricordato che il libro vincitore della sezione “narrativa” parteciperà al concorso per il miglior libro della Toscana. L’amministrazione comunale, che come ogni anno appoggia attivamente questa manifestazione culturale del litorale pisano inserita nel programma di "Marenia", era rappresentata da Paolo Pesciatini e Virginia Mancini.