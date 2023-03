Premio giovani imprenditori Ecco le nove eccellenze pisane

Il confronto tra generazioni, tra difficoltà e sviluppo per le imprese giovanili. Successo per la 16esima edizione del "Premio Giovani Imprenditori" organizzato da Confcommercio provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, il patrocinio di Regione, Provincia e Comune e il contributo degli sponsor Enegan Energy Partner, Generali e Banca Popolare di Lajatico. Un evento ospitato nei bellissimi Arsenali Repubblicani. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Juri Zanobini del ristorante Antica Farmacia (Palaia), Davide Anzalone, Margherita Ceccanti e Marco Zeo della piattaforma di food delivery Tadan (Pisa), Lorenzo Prestia della pizzeria Grano Vivo (Pontedera), le sorelle Maria e Valeria Laganga Senzio della bottega di alimentari e ristoro Nuova Fattoria (La Rosa di Terricciola), Enzo Brini dell’azienda produttrice del gin Made in Tuscany Ginepraio (Ponsacco), Alessandro Sbrana, Marco Caramuscio e Claudio Donnarumma della pokeria Poké Flash (Pisa e Pontedera), Jessica Ceccarelli di Ethic Living abbigliamento eco-sostenibile (San Miniato Basso) e Francesca Moi del ristorante In Punta di Piedi (Crespina). Un Premio Speciale alla memoria di Gianluca Soldani, fondatore del gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa e ideatore del premio Giovani Imprenditori, è stato assegnato a Giacomo Colantuono, Fausto Bigongiali e Riccardo Carli del locale Jeffer Cocktails&Friends (Pisa). Presenti, fra gli altri, il sindaco di Pisa Michele Conti e l’arcivescovo di Pisa, mons. Giovanni Paolo Benotto. Ha moderato il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. Il presidente Confcommercio Stefano Maestri Accesi: "Abbiamo bisogno con convinzione che siano i giovani a portarci fuori da questo periodo, sono loro la nostra guida". Presente il presidente giovani imprenditori Confcommercio Francesco Ciampi.