Premio Eco-Innovazione alla start up pisana AbZero e a Bcn Concerie Santa Croce

Pisa sbanca anche all’edizione 2024 del premio Eco-Innovazione. Due realtà del territorio hanno vinto il riconoscimento come "imprese più innovative" nel panorama della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, che comprende oltre a Pisa le province di Lucca e Massa-Carrara. Bcn Concerie Spa di Santa Croce, per la sezione piccole-medie imprese e la pisana Ab zero srl per le micro imprese si sono aggiudicate un assegno da 10mila euro ciascuna per essersi contraddistinte nell’aver realizzato durante l’ultimo biennio dei programmi di innovazione in grado di coniugare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica, sociale ed ecologica) consolidando così la loro presenza sul mercato nazionale e internazionale. "Premiare l’innovazione e al contempo stimolare processi emulativi - afferma Valter Tamburini, presidente della Cam Com Toscana Nord Ovest -è fondamentale per costruire un sistema economico capace di affrontare le sfide globali e garantire una crescita sostenibile. L’innovazione non è solo tecnologia, ma un approccio culturale e strategico che coinvolge ogni aspetto della vita aziendale, trasformando idee in opportunità concrete. Oggi celebriamo le eccellenze imprenditoriali che rappresentano non solo un modello di successo, ma anche un’ispirazione per tutte le realtà che vogliono affrontare il cambiamento con determinazione". Bcn ha ricevuto il premio per aver implementato una strategia di innovazione in grado di integrare con successo "digitalizzazione ed economia circolare, attraverso un programma di investimenti che ha migliorato efficienza e sostenibilità del processo produttivo conciario, contribuendo alla transizione ecologica del settore".

Ab Zero, invece, ha vinto "per aver introdotto la Smart Capsule, una soluzione innovativa col potenziale di rivoluzionare il trasporto sanitario grazie a un sistema basato sui droni che, combinando intelligenza artificiale e tecnologia 5G, ottimizza la gestione e la salvaguardia di prodotti deperibili ad alto valore medicale". La giornata è servita anche per fare il punto sull’importanza dei finanziamenti a cui le imprese possono ricorrere: sono stati illustrati i Bandi per l’Innovazione emanati dalla Regione Toscana, con particolare attenzione alla misura dedicata alla creazione e al consolidamento di startup innovative e alla nuova misura, recentemente aperta, dedicata ai finanziamenti per le piccole-medie imprese a sostegno di investimenti produttivi e green.