Premio allo studio Dreucci di Pisa

Per il secondo anno consecutivo nei “100 Best in Class”, nel 2024 lo Studio Dreucci di Pisa conquista il primo posto nella sezione Valore economico e sviluppo del business. La categoria raccoglie gli studi italiani che hanno creato, per i propri clienti, maggior valore economico e sviluppo del business accompagnandoli nel loro percorso di crescita. Un riconoscimento importante assegnato, martedì 14 maggio a Cernobbio, da Forbes con The European House - Ambrosetti ed Euroconference ai migliori professionisti a livello nazionale. A ricevere il premio Maurizio Dreucci e Agostino Bertini. "È un successo tanto gradito, quanto inaspettato. Sono due anni che veniamo inseriti nei 100 Best in Class. Quest’anno il primo posto nella categoria valore economico e sviluppo del business a livello nazionale è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutto lo studio – commenta Dreucci. – innovazione continua, sviluppo del business aziendale, creazione del valore economico, implementazione delle novità con un occhio alla tecnologia ed al futuro, all’intelligenza artificialesono elementi vitali per supportare le imprese". "Collaboratori e clienti – aggiunge – sono la chiave del successo dello Studio. E’ grazie a loro che siamo arrivati a questo riconoscimento nazionale, partendo dalla provincia di Pisa. Una forte implementazione delle tecnologie sarà la prossima meta, per migliorare la qualità del lavoro e quella della vita. Dobbiamo essere portatori di messaggi chiari per una crescita sostenibile: paradigma fondamentale per guardare al futuro, per le nuove generazioni. Il nostro Studio si sta impegnando in questo settore da tempo, divenendo per noi anche un’occasione per offrire nuovi servizi". Tra le motivazioni del premio si legge che lo Studio Dreucci ricerca da sempre di accompagnare il proprio cliente nello sviluppo del suo business e nella sua crescita; a fianco dell’imprenditore, ricercando con esso nuove soluzioni, in un dialogo ed un confronto continuo. A fianco nei momenti di sviluppo, di crescita, di M&A, di cambio generazionale, come nei passaggi e nelle fasi difficili. Attento da sempre a tutte le nuove opportunità, alla tecnologia, alla sostenibilità ambientale. Da poco ha inaugurato una sezione dedicata alla rendicontazione ed alla futura certificazione di sostenibilità.