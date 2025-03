Premiata la App amici della pediatria di Pisa dalla Sics

Pisa 7 marzo 2025- Nel maestoso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, lo scorso 27 febbraio 2025, si è tenuta la cerimonia delle Medaglie Valor Cinofilo della Sics, (Scuola Italiana Cani da Salvataggio) che ha voluto premiare l’associazione App amici della pediatria di Pisa in segno di gratitudine per il sostegno, promozione e divulgazione della propria mission: per le azioni di salvataggio, sensibilizzazione e apertura sui temi del mare, dell’ambiente e dell’ amore per gli animali, attraverso la pet visiting nel reparto di Pediatria di Pisa.

La Scuola Italiana Cani Salvataggio è la principale organizzazione di volontariato nazionale e internazionale, dedita alla formazione e all’addestramento di unità cinofile destinate principalmente al soccorso in acqua. La manifestazione è la testimonianza del grande lavoro che l’associazione sta portando avanti da tempo su tutto il territorio italiano e principalmente in Toscana (SCS Firenze ODV) con oltre 140 unità cinofile e diversi salvataggi ogni anno.

"Avere l’opportunità di stare a contatto con i cani della Sics e’ per noi un passo avanti nel processo di umanizzazione delle cure- afferma Tiziana Arnone, presidente di App e ambasciatrice di gentilezza-ogni volta che Frida, Ofelia, Celine, Lady e Marley varcano la porta d’ingresso del nostro reparto tutto si trasforma in gioia e tanto amore, bambini, genitori e noi operatori dimentichiamo di essere in ospedale, ci insegnano a conoscere i rischi del mare e come rispettare l’ambiente e gli animali, ci raccontano quelle che sono le importanti attività che gli istruttori SICS con questi meravigliosi esemplari compiono per tutti noi ogni giorno

Del comitato d’onore della giuria facevano parte il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il comandante generale guardia costiera ammiraglio Nicola Carlone, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente dell’ordine dei medici veterinari Firenze-Prato Enrico Loretti ed il presidente nazionale Sics Ferruccio Pilenga.

Presenti alla cerimonia anche la vice presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, la prefetta di Firenze Francesca Ferrandino, il procuratore generale di Firenze Filippo Spiezia, il comandante dell’Accademia Navale di Livorno Contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, la vicesindaca di Firenze Paola Galgani e molte altre autorità civili e militari.