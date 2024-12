Pranzo di Natale a Pisa: solidarietà per ottanta persone in difficoltà

Un pranzo di Natale offerto dal Comune di Pisa a circa ottanta persone in situazioni di disagio e vulnerabilità. L’iniziativa, che si è svolta ieri al Centro San Michele degli Scalzi sul viale delle Piagge, è stata organizzata in collaborazione con l’associazione "Le Piagge Convivio" per regalare un momento di convivialità e calore umano a chi ne ha più bisogno. Alle 12 il Centro ha aperto le porte a un’ottantina di persone che in fila ordinata hanno atteso il proprio turno per ricevere un pasto caldo e consumarlo seduti a tavola. Ad accogliere i commensali l’assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, il presidente dell’associazione Le Piagge Convivio Antonio Schena e una squadra di circa dieci operatori che, armati di guanti e grembiuli, hanno distribuito i pasti.

"A pochi giorni dal Natale - ha detto Bonanno - abbiamo voluto offrire un momento speciale di vicinanza a tutte le persone della nostra città che per vari motivi si trovano in situazioni di vulnerabilità, che si tratti di persone senza fissa dimora o di famiglie in situazione di disagio economico. Un’iniziativa che dimostra ancora una volta come la nostra amministrazione sia solidale e attenta ai bisogni di tutti, affinché nessuno sia lasciato solo o resti indietro". "Ed è questa la priorità che ci porta a lavorare con impegno assiduo - ha concluso l’assessore - per fornire a queste persone un sostegno concreto aiutandole a superare le tante criticità che incontrano nella vita di tutti i giorni sia attraverso misure di sostegno al reddito che con progetti innovativi, come il progetto Homeless, l’ambulatorio etico e l’ambulatorio mobile".

A rendere possibile l’evento, mettendosi al servizio degli ospiti, dieci volontari dell’associazione Radio il Falco-club Pisa che, sorridenti, hanno distribuito i pasti. "Quello di oggi (ieri, ndr) è un vero e proprio pranzo di Natale - ha detto il presidente Stefano Fiorito -, con primo, secondo, contorno e dolce. Vedere queste persone contente e grate ripaga il nostro impegno". Fondamentale nel coinvolgere le persone senza fissa dimora e, in generale, coloro che si trovano in situazioni di difficoltà la collaborazione della Caritas, "che - prosegue - ha contribuito a pubblicizzare l’evento, permettendoci di raggiungere quante più persone possibili". Anche il presidente dell’associazione Le Piagge Convivio Antonio Schena ha ribadito l’importanza dell’iniziativa, "attraverso la quale vogliamo esprimere una vicinanza tangibile alle persone meno fortunate, rimarcando la presenza della nostra associazione nella realtà quotidiana e il nostro impegno nell’intercettare i bisogni delle persone e del territorio".

