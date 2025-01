Potature sul Brennero e nuove piantumazioni

Sono in corso le operazioni di potatura degli alberi sulla SRT12 del Brennero, lato autostrada, zona terminal bus presso stazione RFI, nel Comune di San Giuliano Terme, lavori a cura della Provincia di Pisa. Gli interventi sono stati illustrati nel corso di una riunione nei giorni scorsi presso la Provincia di Pisa con l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme, e le associazioni ambientaliste. A breve sarà avviata anche una fase di abbattimento di quelle piante ritenute particolarmente pericolose e a fine vita, che saranno, attraverso un’attenta fase di confronto messa a punto tra la stessa Provincia di Pisa e di volta in volta con gli enti territorialmente competenti e le stesse associazioni ambientaliste, sostituite con nuove piantumazioni, in un’ottica di perequazione ambientale.

"Si tratta di una nuova modalità introdotta dalla nostra amministrazione provinciale - spiega il presidente Massimiliano Angori, che ha preso parte alla riunione – , coadiuvata, per l’esperienza in materia, dalla nostra struttura tecnica: tavoli di confronto attivo e partecipativo che metteremo a punto con i Comuni del territorio e le associazioni ambientaliste, per operare sia in un’ottica di sicurezza, andando a rimuovere le piante giunte ormai a fine vita, sia prevedendo dei futuri innesti di piantumazioni a verde che consentano un ripopolamento arboreo, efficace dal punto di vista paesaggistico, ma anche in termini di incolumità per tutti gli utenti delle nostre strade provinciali".