Posti barca sul Serchio. Scadono le domande

C’è tempo fino alle 17.30 del prossimo 27 febbraio per fare domanda per un posto barca a Bocca di Serchio, partecipando al Bando per l’assegnazione di posti barca lungo il Fiume Serchio, nell’area demaniale, in località Case di Marina periodo 2024-2028. L’importo del canone di assegnazione per l’anno 2024 è il seguente: – € 432,00 per posto barca per diportisti con ormeggio tramite pali; 479 euro per posto barca per diportisti con ormeggio tramite pontile; 560 euro per posto barca per pescatori professionali con ormeggio tramite pontile.

Tutti i dettagli, il bando completo e il modulo di domanda sono disponibili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Primo Piano.