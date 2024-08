Positivo il primo bilancio estivo per Marina di Vecchiano

Vecchiano (Pisa), 18 agosto 2024 - Passato il Ferragosto, un primo bilancio di stagione estiva per Marina di Vecchiano. l'amministrazione comunale traccia un bilancio. "Le nostre strutture sul litorale sono tutte in funzione - dichiara il sindaco Massimiliano Angori -. Con: le 3 Oasi sulla marina, le 2 attività di ristorazione sul Piazzale Montioni Ambrogi, e il Bazar aperti, e ovviamente è attivo il sistema di sicurezza pagato con le casse comunali per un valore di circa 500mila euro di manutenzioni, a cui questo anno si sono aggiunti 200mila euro per i danni provocati dalle piene del Serchio e dalle mareggiate dell'autunno scorso.". Attivi anche quest'anno i pass parcheggio per i residenti di Vecchiano e San Giuliano Terme (ad oggi ne sono stati distribuiti 2300). 2000 gli utenti che ad oggi hanno usufruito della navetta gratuita che collega il parcheggio di Case di Marina al litorale, navetta che sarà attiva anche nei prossimi giorni festivi, fino alla fine di agosto. Il sistema di sicurezza dell'arenile è, inoltre, composto da una sinergia costante e completa tra associazioni del territorio, Vigili del Fuoco di Pisa, e personale del 118. "Un sentito ringraziamento da parte dell'amministrazione e della giunta comunale a tutti i volontari e volontarie presenti anche in queste giornate di Ferragosto - conclude Angori -: Mare Sicuro Bagnini Marina di Vecchiano , Confraternita Misericordia di Vecchiano, Pubblica Assistenza Pisa sezione Migliarino . Un grazie anche alla nostra Polizia Municipale per essere sempre presente a presidiare il litorale. Il sistema Marina di Vecchiano si conferma costituito da donne e uomini al servizio di turisti e utenti della spiaggia, una fitta rete di enti e volontariato sempre all'opera per la sicurezza di ciascuno di noi".

M.B.