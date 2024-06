Porta S. Marco. Grandi successi per i balestrieri

A pochi giorni dal Gioco del Ponte i Balestrieri di Porta San Marco, da sempre attivi nel settore rievocativo, hanno realizzato in questo mese, unitamente ad altre realtà, iniziative di importante impatto didattico nelle scuole e sul territorio. Gli incontri con gli alunni delle scuole Toniolo e Biagi unitamente all’Ordo Civitas Pisarum, hanno coinvolto più di 120 ragazzi con visita all’Oratorio di Sant’Agata e con mostra statica sull’evoluzione delle corazze presentate dagli Armigeri di Sacco, in rappresentanza della Compagnia del Leone Rampante. Altra iniziativa importante con la Magistratura del San Martino del Gioco del Ponte che ha visto 130 scolari dell’Istituto Comprensivo Fucini in visita al Bastione Sangallo ed al percorso in quota delle mura del Giardino Scotto, con le preziose informazioni della dott.ssa Paola Pisani e Renzo Ciangherotti, conoscitore delle Societates Populi, le compagnie d’arme private in Pisa. Per concludere con la partecipazione al grande evento "Tramontana ed il suo Borgo" organizzato dalla parte di Tramontana. "E’ un modo di mettersi a disposizione della città e di trasmettere le informazioni sulla nostra storia che tanto impegno ci hanno richiesto nella ricerca storica e bibliografica – commenta il presidente dei Balestrieri di Porta San Marco, Cristiano Scarpellini -. Per noi è stato un percorso faticoso, ma anche stimolante ed un doveroso passaggio per essere accettati nella Federazione Italiana Balestrieri. Passaggio che ci porterà alla celebrazione del 57° Torneo della Balestraì in piazza del Duomo a Pisa il 20 Luglio 2024. Sarà un onore ospitare le più blasonate Compagnia d’Italia, quali San Marino, Massa Marittima, Lucca e Volterra".

M.B.