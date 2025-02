Pontedera Il bilancio del mercato invernale

Come previsto, l’ultimo giorno del mercato invernale, che ha chiuso i battenti lunedì sera a mezzanotte dopo oltre un mese di attività, non ha riservato sorprese in casa Pontedera. Non ci sono state uscite (la più...gettonata era quella di Van Ransbeeck) e di conseguenza non ci sono state entrate. La dirigenza ha ritenuto completato l’organico con i precedenti innesti, confortata anche dagli ottimi risultati conquistati soprattutto nelle ultime due partite, finite, come noto, con le vittorie di Arezzo e contro il Pineto.

A voler fare un bilancio più completo del "nuovo" Pontedera, i numeri sono più che lusinghieri. In pratica, da quando Menichini ha avuto il primo rinforzo e fino a ieri, i granata hanno disputato cinque partite, vincendone tre (a Sestri Levante e le due sopra ricordate), pareggiando a Terni e perdendone una, di misura in casa con la Vis Pesaro. Un totale di 10 punti, quindi una media di 2 punti a partita.

Riassumendo invece tutti i movimenti, il direttore Moreno Zocchi ha portato in riva all’Era sei calciatori. Nell’ordine di arrivo, Pablo Vitali, attaccante classe 2002, dal Picerno con trasferimento a titolo definitivo fino a giugno 2026, Jacopo Scaccabarozzi, centrocampista classe 1994, dalla Turris con trasferimento a titolo definitivo fino a giugno 2026, Francesco Migliardi, difensore classe 2003, dal Novara con trasferimento a titolo definitivo fino a giugno 2026, Mirco Lipari, attaccante classe 2002, dal Lumezzane con trasferimento a titolo temporaneo fino a giugno 2025, Andrea Moretti, difensore classe 2002, dalla Triestina con trasferimento a titolo temporaneo fino a giugno 2025 e Mattia Gaddini, attaccante classe 2002 dall’Arezzo con trasferimento a titolo temporaneo fino a giugno 2025.

In gennaio hanno invece lasciato Pontedera in tre: Michele Ambrosini, difensore classe 2003, passato a titolo definitivo all’Albinoleffe, Simone Ianesi, attaccante classe 2002, passato a titolo temporaneo (fino a giugno 2025) al Milan Futuro, e Lorenzo Gagliardi, difensore classe 2003, passato a titolo definitivo al Novara. A loro va aggiunta la rescissione, avvenuta nel mese di dicembre, con Daniele Ragatzu, attaccante classe 1991, che porta ad un saldo attivo di due calciatori in più rispetto alla rosa estiva. Che in verità sarebbero tre, perché solo da un paio di partite Menichini può contare anche su Alessio Sarpa, centrocampista classe 2005, mai convocato in precedenza per le gare di campionato a causa di un infortunio.

Si è invece mosso il Campobasso, avversario cui i granata andranno a far visita domenica alle 17,30, che nella giornata di lunedì ha chiuso prelevando l’attaccante Filippo Falco, classe 1992, dalla Carrarese.

Stefano Lemmi