Ponte Guidoni. Che fine farà?. L’incontro

Ponte del Guidoni: un incontro tra Provincia di Pisa e Comune di Calci, per discutere le sorti della infrastruttura che collega la strada provinciale vicarese al comune calcesano. "Abbiamo accolto la richiesta dell’amministrazione comunale di Calci, nei tempi più brevi possibili anche in seguito ai fatti dell’alluvione della ValdiCecina, e ci siamo messi attorno a un tavolo per iniziare a vagliare le varie soluzioni operative da mettere in campo per migliorare la viabilità in questa porzione di territorio", afferma il presidente Massimiliano Angori, presente all’incontro che si è svolto in loco, insieme al dirigente alla viabilità e infrastrutture dell’ente provinciale, ingegner Cristiano Ristori.

Per il Comune di Calci hanno fatto gli onori di casa, il sindaco Massimiliano Ghimenti e l’assessora ai lavori pubblici, Valentina Marras. Il sindaco Ghimenti, nel ringraziare per la presa in carico della questione posta dal suo Comune, afferma: "Il Ponte del Guidoni è uno snodo sensibile ed importante per la nostra comunità e non solo, per questo era e resta forte la nostra richiesta di intervento da parte della Provincia. Al contempo, dobbiamo vagliare anche le prospettive di sviluppo che avremo con i nuovi strumenti urbanistici, cosi da poter pianificare anche interventi ulteriori che potranno poi essere legati alle trasformazioni che eventualmente verranno". "Tra i vari argomenti affrontati, finalizzati ad apportare una sempre maggiore sicurezza su questa porzione di viabilità, anche quello relativo al fatto di migliorare l’illuminazione in loco. Adesso i nostri uffici, di concerto con gli uffici comunali calcesani, provvederanno ad approfondire la questione e a mettere a punto le migliori soluzioni rintracciabili in tal senso", conclude Angori.