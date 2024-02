Ponte della Botte. Indagini, lavori e senso alternato

VICOPISANO

Il ponte della Botte oggi dalle 9 alle 17 e domani, con lo stesso orario, verrà sottoposto a "indagini geoelettriche in corrispondenza delle due spalle, propedeutiche alla definizione complessiva del progetto di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura". Per l’esecuzione delle indagini il traffico sul ponte sarà a senso unico alternato. "Ulteriori indagini saranno condotte lunedì 26, ma insisteranno su aree esterne alla carreggiata, non influendo dunque sulla regolare circolazione", spiega la Provincia in una nota.

"Si tratta di importanti interventi utili alla definizione ultima del progetto per la manutenzione straordinaria del ponte della Botte, a cura della Provincia di Pisa – spiega il presidente Massimiliano Angori – La progettazione degli interventi ha subito alcuni rallentamenti da parte della ditta incaricata, rispetto a quello che era stato il cronoprogramma iniziale messo a punto dalla struttura tecnica provinciale. Nel corso dei mesi scorsi, tuttavia, numerosi sono stati gli incontri tra il nostro ente e le amministrazioni comunali di Vicopisano e Calcinaia, insieme alle associazioni di categoria, per concertare nel miglior modo possibile la partenza degli interventi su questa infrastruttura, e la ditta appaltatrice ha di recente elaborato il progetto definitivo".

"Intorno alla metà di marzo, il nostro ente ha in conto di individuare la ditta esecutrice dei lavori, e a quel punto sarà possibile stilare un puntuale cronoprogramma dei lavori – conclude Angori – La Provincia di Pisa condividerà tale scansione temporale con le istituzioni locali e le associazioni di categoria per individuare una programmazione che non impatti in alcun modo con la vita delle comunità coinvolte".