Pompieropoli. Simulazioni, scale e ponti tibetani

Un pomeriggio di divertimento ma anche di riflessione su aspetti importanti della vita quotidiana, spunto per crescere e capire il mondo ’dei grandi’. Nel parco ’Alice Bernardi’ di Ghezzano, a San Giuliano Terme, ieri pomeriggio tanti bambini hanno partecipato a ’Pompieropoli’: "Un’iniziativa che è ormai diventata una consuetudine all’interno del Settembre Sangiulianese, che quest’anno proseguirà senza sosta anche per buona parte di ottobre", come ha ricordato la direttrice organizzativa Martina Favilla. L’appuntamento, organizzato dagli ’Amici di Ghezzano’, in collaborazione con l’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Pisa, rappresentata dal presidente Luigi Armani, coinvolge le famiglie e i bambini per simulare le varie attività svolte dai pompieri, con un percorso che comprende discese rapide sotto un tunnel, attraversamento di un ponte tibetano, salite sulla scala italiana, arrampicate in parete sopra un’asse di equilibrio e tanto altro, al termine del quale la consegna del diploma di ’Pompiere per un giorno’. A coordinare le attività Francesco Simonini, consigliere comunale e pompiere, che sottolinea l’importanza di trasmettere ai più piccoli insegnamenti importanti e utili attraverso il gioco: "Oggi è un giorno di festa per Ghezzano – dice Simonini – Si gioca facendo divertire i bambini, che possono superare le proprie paure nel percorso studiato per loro, un momento di inizio anno, scolastico e lavorativo, che è una consuetudine".

Nel parco durante il pomeriggio presente anche un banchetto di Emergency, altro spunto importante per trasmettere ai più giovani i valori della pace: "Sono anni che partecipiamo a Pompieropoli – ha affermato la volontaria Anna Vera Caliandro – per ricordare il tema della difesa dei diritti, come associazione vogliamo sensibilizzare tutte le fasce di età su questi valori, con diverse iniziative sul territorio".

Alessandra Alderigi