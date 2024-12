Polo di riabilitazione 4.0. Eccellenza di Stella Maris

Nuovo polo di eccellenza è stato inaugurato a Eliopoli. Si tratta del centro ambulatoriale pediatrico di riabilitazione tecnologica, dedicato alla riabilitazione robotica e digitale per i bambini. Un hub multidisciplinare che contiene al suo interno anche il laboratorio Innovate, pool di ricercatori, medici, ingegneri e scienziati che lavorano assieme alle famiglie allo scopo di testare i nuovi strumenti che mette a disposizione la tecnologia e la ricerca. Molto soddisfatta Giuseppina Sgandurra, direttrice della struttura. "Questo centro, unico nel suo genere e primo in Italia, permetterà di sperimentare una riabilitazione multidominio e multidimensionale, facendo dell’innovazione il proprio cavallo di battaglia - spiega Sgandurra -. Qui integreremo la robotica con l’attività tradizionale. Il centro si baserà sulla solida rete multidisciplinare, dove professionisti di vari settori lavoreranno insieme, creando un team unico, insieme ai bambini e ai loro genitori, per trovare le migliori soluzioni possibili nel percorso riabilitativo, altamente innovative e capaci di integrare tecnologia e assistenza, sempre a beneficio dei piccoli e delle loro famiglie". Il sindaco Michele Conti ha tagliato il nastro inaugurando la struttura.

"La Stella Maris è punto di riferimento europeo per numerose famiglie che provengono da tutta Italia e non solo - ha sottolineato Conti – Nel corso degli anni abbiamo assistito a una grande evoluzione da parte di Stella Maris e questo è altro laboratorio attraverso cui verrà svolta attività riabilitativa per bambini. Il presidente Maffei, assieme ai medici, sta lavorando bene per raggiungere questi importanti traguardi".

La struttura, che si estende su 500mq, include palestre riabilitative dotate di dispositivi altamente innovativi. Ed è un punto di riferimento per studi avanzati sulla plasticità cerebrale e sull’analisi del movimento, con l’obiettivo di documentare i cambiamenti nei circuiti neuronali e nei movimenti corporei dopo trattamenti intensivi. "Festeggiamo la giornata mondiale delle persone con disabilità mettendo al centro dell’attenzione questo nuovo laboratorio in favore dei bambini con disabilità, sviluppato da Stella Maris - dichiara Giovanni Cioni, direttore scientifico della Fondazione Stella Maris -. Ci confermiamo così un’eccellenza nel panorama internazionale e continuiamo a spingere i confini della scienza per offrire ai nostri pazienti le migliori opportunità di recupero e di qualità di vita".

Michele Bufalino