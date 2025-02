Pizza gluten free nel centro storico di Pisa

Pisa 27 febbraio 2025- Un locale interamente dedicato ai celiaci, dove poter gustare un menù completo, dall’antipasto al dolce, a contaminazione zero. E’ l’idea trasformata in realtà dei fratelli D’Auria, titolari delle storiche pizzerie in San Giusto e in via Domenico Cavalca già premiati con i prestigiosi due spicchi del Gambero Rosso, che questa volta hanno pensato ad una particolare tipologia di clienti, e alla loro soddisfazione in termini di gusto: “ci capitava sempre più spesso di avere una clientela che ci richiedeva piatti senza glutine- racconta Giuseppe D’Auria- e anche se la pizza gluten free già la offrivamo nella nostra pizzeria, magari rimaneva insoddisfatta perché non poteva gustare un dolce o un antipasto. Da qui l’idea di proporre un locale interamente dedicato ai celiaci, dove dalle stoviglie all’intero menù non sono a rischio contaminazione”.

“Gluten free pomodoro e mozzarella” è aperto proprio di fianco alla pizzeria già esistente, e qui vengono indirizzati i clienti che cercano una cena senza glutine, in piena sicurezza: “un’intera produzione dedicata ai celiaci- sottolinea D’Auria- la richiesta in questo senso è notevolmente aumentata negli ultimi anni”. I fratelli D’Auria vedono così salire a tre il numero dei locali in città, da sempre la cura nella scelta delle materie prime contraddistingue il loro lavoro, adesso con un occhio di riguardo anche alla soddisfazione di chi spesso non poteva concedersi il piacere di mangiare una pizza in tutta sicurezza.