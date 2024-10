Pisani si nasce... e non solo

Gli aspetti più umani delle eccellenze pisane, la passione, la volontà di fare il proprio mestiere anteponendo l’aspetto dei valori personali ai meriti professionali: sono i tratti che accomunano i destinatari del premio "Pisani si nasce…Pisani si diventa" giunto quest’anno alla diciottesima edizione. Sabato 12 ottobre alle 17 alle Officine Garibaldi, saranno premiati personaggi della nostra città, nati a Pisa o che hanno scelto di vivere a Pisa, intrecciando i loro destini con il nostro territorio. "Non si intende con questo premio dare dei riconoscimenti scientifici o professionali perché certamente i nostri premiati hanno raggiunto livelli elevati nei loro rispettivi campi, che sono stati riconosciuti in altre più qualificate sedi- ha dichiarato Antonio Schena, neo presidente del premio- pensiamo piuttosto di sottolineare la grande umanità che personaggi prestigiosi non hanno perduto a seguito del loro successo".

L’ organizzatrice dell’edizione, Patrizia Paoletti Tangheroni, ricorda il legame di Pisa con la nascita della radio, festeggiata proprio in questi giorni: "per i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, a noi è piaciuto ricordare, come pisani, lo storico evento che vide come protagoniste la famosa Statua di Rio de Janeiro e la stazione radio di Coltano, quando il 12 ottobre del 1931 Marconi accese le luci del Cristo redentore di Rio, in occasione della sua inaugurazione, facendo partire proprio dalla stazione pisana le onde che fecero accendere le luci, le onde che spaziano nell’etere annullano le distanze e permettono di guardare con precisione il firmamento".

Saranno presenti a questo proposito le due rappresentanti della radiofonia a Pisa: la storica emittente Radio Incontro, e la stazione radio di Coltano, Marconi Labs Coltano, che porterà un messaggio della principessa Elettra Marconi. I premiati di quest’anno sono eccellenze nel loro ambito, ma prima di tutto persone capaci di mantenere il giusto rapporto con la propria umanità: Amedeo Alpi, docente di fisiologia vegetale dell’ Università di Pisa, Ronaldo Bellazzini, fisico dell’ Istituto Nazionale di fisica nucleare, la famiglia Martelli dell’omonimo pastificio artigianale, il coro gospel Voices of Heaven, impegnato nella solidarietà.

Come in ogni edizione sarà inoltre consegnata la targa del premio "I grandi pisani del piccolo commercio", che quest’anno spetta allo storico Caffè Siena, che nel cuore di Pisa opera con un’azienda completamente a conduzione familiare.

Alessandra Alderigi