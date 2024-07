Pisa, venerdì 19 in piazza del Duomo 'Le voci di Dante' con Toni Servillo

Pisa, 17 luglio 2024 - Ospite d'eccezione dopodomani in piazza del Duomo: alle 21.30 andrà in scena 'Le voci di Dante' con Toni Servillo, che darà voce all'elaborazione drammaturgica di Giuseppe Montesano. La lettura-spettacolo che vedrà protagonista assoluto il grande attore e regista teatrale, organizzata dall'Opera della Primaziale pisana, rientra nei festeggiamenti per gli 850 anni dalla posa della prima pietra del Campanile del Duomo di Pisa, che per l’occasione sarà illuminato.

«Liberare la Commedia dalle celebrazioni e portarla qui con noi, nella nostra elettrica e inquietante contemporaneità: ecco il debito che abbiamo verso Dante – spiega Giuseppe Montesano –. I grandi classici hanno senso soltanto se sono rivissuti attraverso i nostri bisogni e le nostre emozioni, e diventano nostri soltanto se ci lasciamo incantare e afferrare da loro come da uno specchio magico.

La Commedia è una storia infinita fatte di molte storie singole, è un grande romanzo traboccante di personaggi: e quei personaggi, che si chiamino Francesca o Ugolino o Ulisse o Dante, noi li portiamo dentro, perché ci portiamo dentro il loro amore, il loro odio, la loro sete di vita, il loro sentirsi smarriti nel buio, il loro voler uscire dal buio per capire che cosa sia l’amore vero.

E allora perché non provare a viaggiare anche noi con il Maestro della lingua italiana alla ricerca della vita? Le voci di Dante è un viaggio interiore nel quale i personaggi dei versi sono legati tra loro da un racconto che li illumina a partire dal presente, proprio da questo nostro ora e qui. La Commedia non è antica e non appartiene al passato, perché le passioni degli esseri umani non sono mai né antiche né passate. Dante, quello che vive nella Commedia, è nostro contemporaneo».

L'evento è libero, con posti a sedere limitati fino ad esaurimento disponibilità. Non è possibile prenotare.

In occasione dello spettacolo, dalle 20.30 fino a mezzanotte sarà possibile visitare gratuitamente i monumenti e musei della piazza. Per motivi di sicurezza, è necessario prenotare le visite sul sito www.impegnoefuturo.it per i monumenti (Camposanto e Battistero) e i musei (Museo delle Sinopie e Museo dell’Opera del Duomo).

La Cattedrale invece sarà invece a ingresso libero contingentato, senza necessità di prenotazione. Le visite guidate, di trenta minuti ciascuna, saranno disponibili con un biglietto gratuito tramite il portale Eventbrite. Saranno invece inaccessibili al pubblico sia il Campanile che la Mostra temporanea 'La Torre allo Specchio', curata da Stefano Renzoni, che dalle 17 verranno chiusi. Dalle 19 alle 23.20 l’accesso alla piazza del Duomo dal lato di via Cardinal Maffi resterà chiuso, sia in entrata che in uscita.