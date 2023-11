Pisa, studenti occupano la sede dell’università: “Solidarietà alla Palestina”

Pisa, 21 novembre 2023 – Hanno occupato nel pomeriggio il palazzo della Sapienza, sede storica dell’università di Pisa. Un gesto politico messo in atto da alcuni studenti universitari del collettivo Cambiare rotta per solidarietà con il popolo palestinese, si legge in una nota del collettivo studentesco.

"In continuità con le mobilitazioni portate avanti dal 7 ottobre a oggi – si legge ancora – riteniamo doverosa la solidarietà ai palestinesi che va declinata in maniera attiva: dalla campagna di boicottaggio delle aziende che collaborano con Israele, così come è stato sancito dalla grande assemblea nazionale di domenica scorsa a Roma, alla cessazione di ogni accordo che l'Università di Pisa con il regime sionista e con quelle aziende civili e belliche italiane che hanno importanti accordi con Israele”.

Infine, il collettivo afferma che “l'università non è un luogo neutro, ma un'istituzione che ha una funzione precisa nell'appoggio tecnologico (in molti casi anche ideologico) al dominio israeliano”.