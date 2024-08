Turista fa volare un drone sopra la Torre di Pisa: denunciato

Pisa, 22 agosto 2024 – Un turista cinese è stato denunciato a Pisa dalla polizia per aver fatto sorvolare un drone sopra la Torre pendente. È successo mercoledì sera. Una pattuglia in piazza dei Miracoli ha notato il velivolo telecomandato volare, anche sulla verticale del celebre campanile, ed ha subito allertato la sala operativa della questura che ha inviato una Volante per individuare il pilota del drone.

Dopo brevi ricerche è stato così individuato il turista cinese che ha tentato di giustificarsi con gli agenti spiegando le sue buone intenzioni ma l'area di piazza dei Miracoli è una 'no fly zone’, una zona ad assoluto divieto di sorvolo. L'uomo era privo dell'autorizzazione benché dotato del patentino e dell'assicurazione necessaria per pilotare droni. Non è il primo caso di un turista che viene denunciato per l'uso del drone in piazza dei Miracoli a Pisa. Già il gennaio scorso era stato denunciato un sudamericano.