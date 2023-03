Pisa, tre ore di ritardo per i voli destinazione Palermo e ritorno. Come chiedere il rimborso

Ritardi sul volo Pisa Palermo e ritorno

Pisa, 28 marzo 2023 - Pomeriggio da incubo per i passeggeri dei voli Pisa-Palermo e Palermo-Pisa, che, nella giornata di lunedì 27 marzo, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Ryanair. Il volo Pisa Palermo FR9584, evidenzia ItaliaRimborso, doveva partire alle 14.40 ed è atterrato solamente alle 19.05. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Palermo Pisa FR9585 con partenza prevista alle 16.35 e atterrato solamente alle 21.04. I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento comunitario 261 del 2004.

Cosa succede se un volo è in ritardo

Secondo quanto si legge sul sito di Ryanair se il volo ha un ritardo superiore a due ore, il passeggero sarà contattato via email dalla compagnia aerea per illustrare le opzioni disponibili. Sarà in particolare offerta la possibilità riprogrammare il volo con il personale di terra in aeroporto o contattando gli agenti dell’assistenza clienti. Se il volo è in ritardo di cinque ore o più, sarà offerta la possibilità di cambiare rotta o di richiedere un rimborso.

Come richiedere il rimborso

Ryanair, sul proprio sito, specifica che, in applicazione al regolamento Ue 261, i clienti che desiderano inoltrare le spese di viaggio, trasporto e bevande o una richiesta di compensazione pecuniaria in seguito ad una cancellazione del volo o ad un ritardo pari o superiore a 3 ore sull’orario previsto di arrivo, possono compilare direttamente online il modulo dedicato a questo link.

Quando il rimborso non è dovuto

Non si ha diritto al rimborso se il ritardo o la cancellazione del volo non dipende da Ryanair (cioè se si sono verificate circostanze straordinarie che non avrebbero potuto essere evitate pur prendendo tutte le ragionevoli precauzioni), se la cancellazione del volo è stata notificata più di 14 giorni prima della data di partenza prevista, se il volo è in ritardo, ma arriva alla destinazione finale con un ritardo inferiore a 3 ore.