Nozze d’argento low cost Ryanair rinnova intesa con Toscana Aeroporti a Pisa per altri sei anni

di Gabriele Masiero

PISA

Ryanair prolunga la sua presenza a Pisa e rinnova (anticipatamente) l’intesa con Toscana Aeroporti che sancisce per altri sei anni il "Galilei" come base della compagnia low cost leader in tutto il mondo che è pronta a investire 800 milioni di dollari per contribuire alla crescita del nostro aeroporto. Un affarone per la società aeroportuale e per il territorio. Celebrato ieri in pompa magna alla fondazione comeliana, a due passi dalla Torre pendente, con tanto di torta per brindare ai 25 anni di collaborazione durante i quali, ha ricordato il direttore della compagnia irlandese, Jason McGuinness, "abbiamo operato con successo trasportando oltre 47 milioni di passeggeri e investendo notevolmente nella Toscana". L’evento di ieri è servito anche a fugare qualche timore sul futuro dello scalo pisano, soprattutto in vista della costruzione della nuova pista di Peretola, anche perché ha assicurato il manager di Ryanair, "se e quando ci sarà la nuova pista fiorentina faremo attente valutazioni, ma non fa parte della nostra politica industriale cannibalizzare il turismo, semmai generiamo nuovi traffici". Ergo Ryanair è pronta a valutare la possibilità di volare su entrambi gli scali toscani. Segnali distensivi arrivano anche dall’ad di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi: "A maggio inizieranno i lavori di ampliamento del terminal di Pisa dopo che abbiamo ultimato quelli idraulici e propedeutici alla costruzione della nuova aerostazione: sulla cantierizzazione procederemo per step e con grandi cautele per arrecare meno disagio possibile ai passeggeri durante la stagione estiva. Ma i nostri sforzi economici per trattenere le low cost dimostrano che vogliamo far crescere insieme i due scali. Il presidente Giani ha indicato ottimisticamente nel prossimo autunno la data per l’inizio dei lavori della nuova pista, io più realisticamente dico che cominceranno entro fine anno, ma intanto partiamo con quelli del nuovo terminal pisano".

Musica per le orecchie del sindaco Michele Conti: "Accolgo con favore le rassicurazioni di Naldi perché si tratta di un intervento necessario per garantire la crescita del nostro aeroporto e del turismo in città, che è un segmento fondamentale della nostra economia, ma plaudo anche al rinnovo per altri sei anni dell’intesa con Ryanair che conferma il Galilei come principale porta di accesso della Toscana". Esulta anche il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo: "Quello con Ryanair è un accordo importante che permetterà a Pisa e alla Toscana di crescere e diventare sempre più attrattive. Rafforzare l’intero sistema aeroportuale toscano è fondamentale per connettere sempre di più la nostra regione al mondo".