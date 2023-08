Pisa, partita a rischio: rivalità con la Samp. L’Osservatorio stoppa i tifosi nerazzurri

Pisa, 18 agosto 2023 - La prima trasferta della stagione per i tifosi nerazzurri è già un ‘caso’. L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, all’interno del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, ha infatti pubblicato la determina per le gare giudicate "a rischio" tra Serie A e Serie B, relative agli ultimi giorni del mese di agosto. Per l’incontro tra Sampdoria e Pisa, in programma venerdì 25 agosto l’Osservatorio è stato chiaro. "La partita – viene specificato nella comunicazione – è caratterizzata da profili di rischio e si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Toscana esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva del Pisa Sporting Club, quindi l’impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da disposizioni di settore".

I biglietti saranno messi in vendita nei prossimi giorni ma, in poche parole, non sarà possibile vedere la partita se non si sarà in possesso della nuova "tessera del tifoso". Da non confondersi con la Membership Card che ha un valore prettamente commerciale, soltanto i possessori della nuova tessera del tifoso 2023-24 potranno avere la possibilità di acquistare i biglietti per le gare oggetto di limitazioni, come appunto nel caso della sfida con la Sampdoria che, negli anni ‘80, ha portato molto spesso a scontri tra tifoserie, anche feroci, sia in casa che fuori dalle mura amiche. Per i tifosi la tessera avrà il costo di 8 euro e potrà essere ritirata attraverso il Pisa Store di via Oberdan oppure attraverso la spedizione a casa con costi a carico del destinatario.

Si prevede una trasferta con meno tifosi del previsto e lontanissima dagli oltre 5000 che si recarono a Genova lo scorso anno per Genoa-Pisa. Tutti i gruppi organizzati della Curva Nord infatti non partiranno, così come il gruppo della Gradinata 1909 che ha già annullato il pullman in prenotazione. Soltanto due gruppi indipendenti, oltre a chi si muoverà con mezzi propri, hanno deciso di seguire il Pisa per la sfida in esterna contro la Sampdoria. Si tratta del Centro di Coordinamento Pisa Clubs e del Club Autonomo Nerazzurro. I primi hanno riempito un pullman con alcune disdette e nuove adesioni, mentre i secondi stanno riempiendo già un secondo pullman. Numeri alla mano, chi si sta organizzando in gruppo si assesta, per il momento, sulle 150 unità, numeri destinati ad aumentare, anche se non di molto considerando le restrizioni e chi si recherà in trasferta autonomamente.

Lo scorso anno il numero di sottoscrittori della tessera del tifoso infatti si attestò sulle 300 adesioni circa, mentre la trasferta più numerosa in condizioni di restrizioni fu quella di Como, con 120 tifosi al seguito. Le autorità si aspettano un flusso di massimo 500-800 tifosi, poco più del 10% di quanti si recarono a vedere Genoa-Pisa dalla città nerazzurra.