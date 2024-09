Pisa Training Centre. Sarà versione "light": "Finalmente ci siamo. Risolte le criticità"

di Gabriele Masiero

PISA

Volumetrie ridotte e recupero di manufatti esistenti nell’area maggiormente critica in quella dove nascerà a Gagno il centro sportivo del Pisa e la realizzazione di campi da gioco. È questa la quadra trovata tra gli uffici comunali e i progettisti del Pisa per risolvere il problema del battente idraulico che aveva creato uno stallo nella costruzione di un asset societario fondamentale per i nerazzurri. Ora, però, ci siamo. Il progetto, anzi il piano attuativo definitivo predisposto da Ati Project per conto del club, è stato consegnato al Comune che lo ha già trasmesso al Genio civile e nel giro di pochi giorni, grazie a una serie di contatti preventivi nei quali si è discusso tra i diversi enti e con il soggetto privato per superare le criticità legate al rischio idraulico, arriveranno le risposte conclusive per fare decollare definitivamente l’opera. Trattandosi di piano attuativo la competenza è tutta della Giunta che è pronta ad approvarlo entro fine mese, forse già nella seduta del 26 settembre non appena le risposte del Genio saranno pervenute agli uffici competenti.

"Il percorso - spiega il sindaco Michele Conti, che ha seguito in prima persona l’iter procedurale - non prevede ulteriori passaggi dal consiglio comunale, quindi dopo l’adozione in giunta dovranno passare 60 giorni per le osservazioni più ulteriori 30 giorni per le controdeduzioni degli uffici. il rapporto con la società nerazzurra è sempre stato proficuo e questo ha consentito che tutto si svolgesse nel modo migliore".

La consegna del progetto definitivo è arrivata lo scorso 16 settembre negli uffici comunali e immediatamente palazzo Gambacorti lo ha inviato alla valutazione del Genio civile, con il quale però nelle scorse settimane erano già stata avviate interlocuzioni specifiche relative alle modifiche necessarie per scongiurare tempi lunghi determinati proprio dalle caratteristiche idrogeologiche della zona.

"Ora ci siamo - conclude il sidnaco Conti - e finalmente è iniziato il percorso conclusivo che sarà abbastanza breve e che entro la fine dell’anno porterà al completamento della pratica sotto il profilo edilizio e urbanistico, con il conseguente rilascio del permesso a costruire nel mese di gennaio. Le criticità sono state risolte e sarà la società nerazzurre, se vorrà farlo, a entrare nel dettaglio del progetto. L’importante è che siano arrivati al traguardo con soddisfazione per tutti. Il percorso non era semplice, ma come sempre, di fronte a qualsiasi richiesta, l’amministrazione ha dimostrato che cerca di dare risposte a tutti affinché la città continui ad attrarre sempre più investimenti".