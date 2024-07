Pisa Training Centre: "Nessun ritardo nell’iter"

Continuano le polemiche sul Pisa Training Center di Gagno. All’indomani dell’intervento del consigliere Pd Marco Biondi, che ha attaccato anche l’amministrazione Conti sui ritardi nell’iter burocratico, così come per il ’silenzio’ in materia di stadio, dopo le richieste dei tifosi di Curva nord, ieri è sceso in campo direttamente il presidente della prima commissione consiliare Angelo Ciavarrella. "Spiace leggere alcune speculazioni in merito alle presunte motivazioni che mi avrebbero portato, d’accordo con la giunta, a posticipare l’incontro della prima commissione consiliare permanente sulle tematiche relative al Pisa Training Center e all’Arena Garibaldi - dichiara Ciavarrella -. Difatti, la riunione in programma per il 18 luglio non aveva nessun ruolo nell’ambito dell’iter autorizzativo per la realizzazione del Pisa Training Center, non prevedeva l’espressione di nessun parere da parte nostra ma aveva solo un fine informativo volto a soddisfare una richiesta pervenuta dai consiglieri di minoranza". Ciavarrella infatti, come già emerso sul quotidiano nell’ultimo periodo, spiega che la discussione verte su due piani separati.

Prima di tutto la prima commissione, pur effettivamente rimandando a settembre l’incontro di Pagliara, ha esclusivamente un ruolo informativo per i consiglieri, mentre un’altra cosa è l’iter burocratico. "Considerato che l’iter autorizzativo sta andando avanti regolarmente e non sono sopraggiunte novità di rilievo tali da giustificare la convocazione di una commissione, si è semplicemente deciso di rimandare l’incontro a settembre - conferma allo stesso tempo Ciavarrella -. Personalmente, ma certo di interpretare i sentimenti dei miei colleghi di maggioranza, e nel rispetto del ruolo delle opposizioni, preferirei che su un argomento delicato quale il Pisa Training Center e il futuro dell’Arena Garibaldi, vi fosse maggiore responsabilità da parte di tutti quanti evitando di diffondere notizie distorte che non fanno bene alla nostra città".

Nonostante questo però l’iter burocratico è comunque ancora fermo, come il permesso a costruire. C’è però una novità in vista. Da palazzo Gambacorti trapela che le risposte degli enti terzi, l’autorità di bacino e il genio civile, dovrebbero arrivare a giorni.

Michele Bufalino