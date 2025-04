Pisa, Serie A vicina: città già impazzita, squadra in trionfo al ritorno da Brescia

Pisa, 25 aprile 2025 – Una città già impazzita. Manca un punto al Pisa per conquistare una storica promozione in Serie A e tornare dopo molti anni nell’elite del calcio. Ma intanto il popolo nerazzurro ha già iniziato a fare festa.

Nel pomeriggio di venerdì 25 aprile la vittoria a Brescia contro il Brescia per 1-2. Intorno alle 21.30 il ritorno a casa della squadra dalla Lombardia. Ad accoglierla allo stadio una città intera, come già altre volte era successo.

Era accaduto dopo la vittoria per 0-2 a Palermo, con l’aeroporto assediato pacificamente dai sostenitori per salutare il team. E’ accaduto anche in questo 25 aprile che sa di promozione. Manca appunto poco, ma già il 1 maggio, nella sfida in casa con il Frosinone (fischio d’inizio alle 15 all’Arena Garibaldi), può arrivare il verdetto che una città intera attende ormai da tempo. Intanto si fa già festa.

Cori, bandiere, striscioni: all’arrivo della squadra allo stadio dalla Lombardia si è visto di tutto. Scene di gioia. Anche se c’è ancora un punto da conquistare la festa, a quattro partite dalla fine del campionato, sembra iniziata.

Il 1 maggio Pisa in serie A se…

Il confronto in classifica per la promozione è con lo Spezia. Le prime due passano subito. Con il Sassuolo già promosso, il Pisa adesso è atteso al salto di categoria. Manca poco. Il 1 maggio all’Arena Garibaldi c’è la sfida con il Frosinone, mentre lo Spezia se la vedrà sempre in casa con la Salernitana.

Entrambe giocano alle 15. Se il Pisa vince e lo Spezia non vince (basta il pareggio, o la sconfitta) il Pisa è in A. Promozione certa anche se il Pisa pareggiasse, ma a quel punto lo Spezia deve perdere in casa. In pratica, basta che il 1 maggio il Pisa faccia un punto in più degli aquilotti per raggiungere il sogno.