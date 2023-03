Pisa scrive Cartoline dal futuro Scatti per il volto nuovo della città

Dal 2018 al 2023 Pisa ha visto susseguirsi tanti cantieri, lavori e interventi diffusi in larga parte del territorio urbano, dalla città al litorale. "Sono i grandi e piccoli interventi - spiega una nota dell’amministrazione - che gradualmente stanno cambiando volto alla città, riqualificando i quartieri, dedicando attenzione alla rigenerazione urbana, agli spazi comuni, alla mobilità green, alla valorizzazione del patrimonio monumentale, sia con grandi opere di riqualificazione e ripensamento degli spazi pubblici, che con un’intensa attività di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, verde e arredi urbani". Da oggi il lavoro di questi anni diventa anche una mostra denominata "Cartoline dal futuro". Sarà inaugurata alle 11 dal sindaco Michele Conti in Logge di Banchi.

E sarà l’inizio di un’esposizione pensata per raccontare ai pisani che cosa è stato fatto. Un rendiconto del lavoro svolto attraverso la scelta di 10 grandi progetti, scegliendo, appunto, 10 cartoline dal futuro, prosegue la nota del Comune, "che vengono presentate nella mostra a consuntivo di mandato organizzata in collaborazione con Pisamo, per rendere conto alla cittadinanza degli investimenti portati avanti in questi anni con le risorse finanziarie dell’amministrazione e con i finanziamenti degli enti sovraordinati che la Giunta si è aggiudicata".

La mostra resterà allestita in Banchi fino al 30 marzo e comprende cinque talk durante i quali saranno approfonditi alcuni temi che avranno un impatto sulla città anche negli anni futuri: 5 diversi appuntamenti aperti al pubblico nel panel "Parliamo di futuro" che si svolgeranno ogni mercoledì e venerdì alle 18. Il primo è in programma mercoledì prossimo, "Pisa capitale della mobilità intermodale", farà il punto sulle scelte dell’amministrazione e che guardano non solo alla mobilità attuale, ma anche al progetto della Tramvia e della navigabilità dell’Arno. Venerdì alle 18 invece l’approfondimento in programma riguarda la sharing mobility, ovvero i servizi di mobilità alternativa garantiti dai servizi di noleggio pubblico legati ai monopattini elettrici, ma anche alle biciclette a pedalata muscolare e assistita, fino all’ultimo progetto per dotare la città di una flotta di bicilette inclusive e capaci di trasportare carrozzine per disabili. Il 22 marzo focus su "Pisa, le grandi opere per la città che cambia", che porrà l’accento sulle grandi trasformazioni urbane, il 24 marzo "Pisa Green" compirà un viaggio nel verde pubblico e nei progetti di sostenibilità ambientale, infine il 29 marzo l’appuntamento conclusivo, "Pisa 2050", dedicato alla presentazione del catalogo della mostra.