Pisa Scotto Festival si arricchisce grazie al salotto della ‘Pisaniana’

Giugno è anche Pisa Scotto Festival. Torna la kermesse nel ‘salotto buono’ della città immerso nel verde del Giardino Scotto dal 5 al 14 giugno, ogni sera dalle 18.30 alle 21. La rassegna di eventi dal vivo, giunta alla sua terza edizione, voluta dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Teatro di Pisa, si presenta in un format unico insieme al noto salotto itinerante La Pisaniana. Il cartellone è stato presentato ieri al Teatro Verdi alla presenza del sindaco Michele Conti, della presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Patrizia Paoletti Tangheroni, della direttrice artistica Francesca Petrucci e del direttore di produzione Massimo Balzi. Novità di quest’anno è la raccolta fondi per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna. Le serate spazieranno dalla politica alla cultura fino allo spettacolo, con attenzione a attualità e territorio.

"Si apre un’estate ricca di eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro – commenta il sindaco Conti -. Nella scorsa consiliatura abbiamo definito per ogni spazio pubblico della città una missione specifica che permettesse alla cittadinanza di goderne in pieno. Adesso si tratta di migliorare ulteriormente l’offerta, accogliendo le proposte delle associazioni e dei professionisti del settore".

L’estate allo Scotto è diventata "un punto di riferimento per i pisani dal pomeriggio fino a tarda sera. Uno spazio che potrebbe vivere tutte le stagioni grazie a attività culturali, ricreative e di convivialità", aggiunge Balzi. Ad aprire la kermesse sarà il 5 giugno Vittorio Sgarbi con ‘Canova e la bella amata’ (La Nave di Teseo). Modera Carlotta Romualdi. Il 6 giugno sarà la volta di Franco Arminio con ‘Sacro Minore’ (Einaudi) monologo, introduce Francesca Petrucci. 8 giugno, sarà ospite del salotto letterario dello Scotto Festival, Gabriella Greison con "Ogni cosa è collegata. Pauli, Jung, la fisica quantistica, la sincronicità, l’amore e tutto il resto" (Mondadori). Modera Francesca Petrucci. Il 9 giugno sarà ‘La sera dei miracoli’, un evento di raccolta fondi a favore dell’Emilia Romagna: testimonial sarà Barbara Panzacchi, sindaco di Monghidoro, uno dei paesi più colpiti dall’alluvione.

Il 12 giugno ospite d’eccezione, Pierferdinando Casini, con ‘C’era una volta la politica’. Modera Romualdi. Il 14 giugno sarà un pomeriggio dedicato a ‘Pisa e il suo territorio: prospettive di sviluppo’, con i sindaci del territorio Michele Conti, Massimiliano Ghimenti, Sergio Di Maio, Massimiliano Angori e Matteo Ferrucci. Modera Romualdi Tornano anche le serate dedicate alle degustazioni di vini del territorio che avranno come protagonisti I pisani più schietti, il format della Fisar – Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori – Delegazione storica di Pisa, e curate dalla giornalista Elisa Bani. Gli appuntamento sono in programma per il 7 giugno con "Anima internazionale, cuore pisano" e il 13 giugno con "Tutti i colori del Sangiovese". Durante gli incontri ci sarà uno spazio librario a cura delle librerie Civico 14, Ghibellina e Fogola, il reportage fotografico è a cura di Nicola Gronchi ed Enrico Mangano. Eventi a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, tranne per le serate di degustazione: limite 150 posti e prenotazione necessaria su www.teatrodipisa.it. Ilaria Vallerini

Ilaria Vallerini