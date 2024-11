Pisa, prende a schiaffi carabiniere in centro. Donna arrestata

Pisa, 10 novembre 2024 – Schiaffi e offese ai carabinieri. Il pubblico ministero aveva chiesto i domiciliari. L’udienza di convalida si è conclusa con la donna che ha ora la misura dell’obbligo di dimora nella propria abitazione dalle 21 alle 7.

È successo venerdì sera in piazza Garibaldi. Gli uomini dell’Arma erano in centro per normali controlli che sono intensificati durante il fine settimana per prevenire reati, in particolare quelli legati allo spaccio e agli eccessi della malamovida. Ma quando l’hanno fermata, la donna ha dato in escandescenze: “State qui a rompere invece di fare arresti”. Poi, al culmine dell’episodio, ha schiaffeggiato un militare.

È stata così arrestata per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari sono andati in ospedale per il referto che è di pochi giorni. La donna, 50enne, italiana, difesa dall’avvocato Barbara Druda del foro di Pisa, è stata arrestata: ha precedenti per resistenza.

È stata trattenuta in camera di sicurezza in caserma e ieri mattina si è tenuta nel tribunale di Pisa la direttissima. Il pm Massimiliano Costabil e aveva chiesto gli arresti domiciliari, il giudice le ha invece concesso l’obbligo di dimora in attesa del processo.

Nei giorni scorsi i carabinieri avevano arrestato anche un giovane spacciatore. Intorno alle 15:30, in Piazza Santa Caterina, i militari avevano assistito in diretta ad una cessione di droga. Il pusher, un 20enne di origine tunisina, senza fissa dimora e con precedenti penali, era stato bloccato e perquisito. Nascosto tra i suoi effetti personali, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto un involucro con circa 31 grammi di hashish, che per gli investigatori era pronto per essere venduto. Oltre alla droga, il giovane aveva con sé 10 euro in contanti.

An. Cas.